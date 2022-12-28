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الرياضي

نصف نهائي بطولة زايد الجامعية يترقب الإثارة اليوم

نصف نهائي بطولة زايد الجامعية يترقب الإثارة اليوم
29 ديسمبر 2022 01:51

العين (الاتحاد)

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تشهد منافسات بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات اليوم، مباراتا نصف النهائي، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والنهائي مساء غدٍ «الجمعة».
وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة عربية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية في مقر جامعة الإمارات بمدينة العين.
ويلتقي يوم غدٍ في مباريات نصف النهائي الفائز من مباراة ليبيا والأردن مع الفائز من مباراة مصر والسعودية، والفائز من مباراة العراق وسوريا مع الفائز من مباراة المغرب والبحرين، على أن تلعب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية «الجمعة».
وعلى هامش البطولة، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعه الثامن في دورته الخامسة، برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد.
وأشاد الاجتماع باستضافة الإمارات للبطولة العربية، ووجّه الشكر إلى اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والى جامعة الإمارات بمدينة العين التي تقام البطولة على ملاعبها.
وناقش جدول الأعمال موضوعات عديدة؛ أهمها انطلاق مسابقة «الحرم الصحي الجامعي» في نسختها الثانية بعد أن حققت نجاحاً باهراً في نسختها الأولى العام الماضي وشاركت فيها العديد من الجامعات العربية، كما أقر المكتب أجندة بطولات ودورات عامي 2023 و2024.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن استضافة الأردن لبطولة تايكواندو للطلاب والطالبات، فيما تستضيف فلسطين بطولة خماسيات كرة القدم للطالبات، وتستضيف المغرب دورة الألعاب الشاطئية والملتقى الطلابي الثاني.
وتستضيف مصر المؤتمر العلمي الأول للاتحاد العربي والذي يقام بعنوان «كوفيد 19.. التداعيات والتحدي»، حيث سيتم خلاله تقديم أبحاث عدة ودراسات من الباحثين العرب كافة، فيما تستضيف سلطنة عُمان في 2024 منافسات بطولة الكرة الشاطئية للطلاب والطالبات، فيما تقام بطولة تنس الطاولة خلال العام نفسه في سوريا، فيما تقام النسخة الثالثة من بطولة زايد لكرة الصالات في الإمارات.
من جانبه، أعرب حارس مرمى منتخب مصر والإعلامي المصري أحمد شوبير عن سعادته بما تقدمه البطولة من منافسات قوية تبرز العديد من المواهب العربية في كرة قدم الصالات.
وأكد شوبير أن البطولة بدأت كبيرة وتواصلت كذلك حتى النسخة الثانية التي شهدت تطوراً لافتاً من الناحية التنظيمية أو الفنية، وكذلك رغبة جميع الفرق المشاركة في الوصول إلى أبعد نقطة.
وتوقع شوبير أن يكون نهائي البطولة بين كل من مصر والمغرب، حيث يبرز المنتخبان قدرات فنية رائعة.

كرة قدم الصالات
منتخب الجامعات
بطولة الجامعات
الاتحاد العربي للرياضة الجامعية
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