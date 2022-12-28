سباق الهداف في دورينا ماركة مسجلة لـ«أبوظبي»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض الثنائي علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لدورينا، والتوجولي لابا كودجو لاعب العين وهداف الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، أفضليتهما في النصف الأول لسباق «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يقف على بعد جولة على ختام الدور الأول.

ويحتل الثنائي مبخوت ولابا كودجو صدارة هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 11 هدفاً لكل لاعب، في سيناريو مكرر لصراع النجمين في 4 مواسم على التوالي، منذ تصدر لابا قائمة الهدافين في الموسم الُملغى 2019- 2020 برصيد 19 هدفاً، وتتويج مبخوت باللقب في الموسم التالي 2020- 2021 برصيد 25 هدفاً، ونجاح لابا في حسم اللقب في الموسم الماضي 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً.

ولا يبدو تواجد لاعبين من الجزيرة والعين في واجهة صدارة هدافي الدوري خلال الموسم الحالي بالأمر المستغرب، كونهما الفريقين الأكثر تتويجاً بلقب الهداف في «دوري المحترفين» على مدار مواسمه الـ 14 منذ أول نسخة في 2008- 2009 وحتى الموسم الماضي، حيث نال لاعبو العين «الحذاء الذهبي» في 6 موسم بخلاف الموسم الملغى، مقابل 4 ألقاب للجزيرة «الوصيف».

ويمثل لقب الهداف في المحترفين «ماركة مسجلة» لأندية أبوظبي، بعدما توزع اللقب في 13 نسخة - باستثناء 2019- 2020 الُملغى - ما بين لاعبي أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، ويتصدر «الزعيم» برصيد 6 ألقاب، مقابل 4 للجزيرة، ولقبين للاعبي نادي الوحدة، ولقب وحيد لبني ياس.

وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من نادي العين ساند في موسم 2009- 2010 برصيد 23 هدفاً، والغاني أسامواه جيان المتوج باللقب في ثلاثة مواسم على التوالي من 2011- 2012 وحتى 2013- 2014، والسويدي ماركوس بيرج في موسم 2017- 2018 برصيد 25 هدفاً، والتوجولي لابا كودجو في الموسم الماضي 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً.

ويدين الجزيرة بألقابه الأربعة في سباق الهداف للاعبيه فرناندو بيانو موسم 2008- 2009 برصيد 24 هدفاً، وميركو فوزنتيتش موسم 2014- 2015 برصيد 25 هدفاً، وعلي مبخوت المتوج باللقب مرتين موسمي 2016- 2017 برصيد 33 هدفاً «رقم قياسي»، و2020- 2021 برصيد 25 هدفاً.

في المقابل، منح تيجالي اللقب لفريقه الحالي الوحدة مرتين موسمي 2015- 2016 برصيد 25 هدفاً، و2018- 2019 برصيد 27 هدفاً، فيما جاء التتويج الوحيد لبني ياس بوساطة مهاجمه السابق السنغالي سنجاهور في موسم 2018- 2019 برصيد 18 هدفاً.