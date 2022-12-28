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الرياضي

مدية آل مكتوم تتوج بلقب السيدات في «السلم للدراجات»

مدية آل مكتوم تتوج بلقب السيدات في «السلم للدراجات»
28 ديسمبر 2022 20:39

 

دبي (الاتحاد)

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توجت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم من فريق ووش بالمركز الأول، سباق الإماراتيات السيدات، الذي أقيم اليوم ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم.
أقيم السباق في منطقة السيح السلم بمحمية المرموم، وامتد لمسافة 107 كلم، بمشاركة 61 متسابقة، وجاءت شيخة عيسى من فريق ووش بالمركز الثاني، وزهرة حسين محمد من فريق ووش أيضاً بالمركز الثالث.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن سباق الإماراتيات شهد مستوى فنياً عالياً، وتطوراً واضحاً وكبيراً للرياضيات المشاركات حيث قدمن سباقاً قوياً منذ الانطلاقة وحتى نقطة الختام، ونجحن من التعامل مع الرياح الجانبية القوية التي استمرت طوال فترة السباق، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الرياضيات الإماراتيات، والجهد الكبير المبذول من قبل الفرق واللاعبات الفرديات، استعداداً لهذا السباق وتقديم مستوى فني يليق بحجم البطولة ومكانتها الكبيرة والتطور الذي تشهده رياضة المرأة الإماراتية عموماً، ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص.
وختم الفلاسي، قائلاً: منذ تنظيم سباق خاص للمرأة في بطولة السلم، لاحظنا التطور السنوي المستمر لرياضياتنا، وهو الأمر الذي يثلج صدورنا، ويؤكد أن البطولة تحقق أهدافها الكبيرة الرياضية والمجتمعية، ونؤكد أننا ماضون في دعم رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، مع دعم خاص لرياضياتنا اللواتي يقدمن مستوى متطوراً موسماً بعد آخر.
وبلغ مجموع جوائز السباق 850 ألف درهم، منها 150 ألف درهم لصاحبة المركز الأول، و100 ألف للمركز الثاني و80 ألف للمركز الثالث، بالإضافة إلى جوائز مالية متباينة حتى المركز العشرين.
وشارك في السباق 28 فتاة بشكل فردي، والبقية تمثلن 6 فرق، وهي: شرطة دبي، ووش، الشعفار جميرا، البطين، ياسي وسايكلست أت.

 

 

سباق الدراجات
سباق السلم للدراجات
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