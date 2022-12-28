«إمداد» تدير مرافق نادي النصر لثلاث سنوات



دبي (الاتحاد)

وقعت شركة نادي النصر للاستثمار، و«إمداد» مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، عقداً مدته ثلاث سنوات لتوفير مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات داخل نادي النصر لكرة القدم والمرافق المحيطة به.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور منصور رحمة الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومحمود رشيد الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، بنادي النصر.

بموجب شروط العقد، ستقدم إمداد مجموعة كاملة من الخدمات المادية وغير المادية والحلول الأمنية للمساعدة في ضمان كفاءة العمليات داخل النادي، وتركز الاتفاقية على توفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة داخل ملاعب النادي الثلاثة والمرافق العامة، بالإضافة إلى المباني السكنية الاستثمارية «النصر بلازا، النصر بالاس، النصر 1، النصر 2، النصر سكوير، النصر سنترال، وتغرودة».

وستقدم إمداد بالإضافة إلى خدماتها القياسية الحائزة على العديد من الجوائز، حلولاً منوعة بما في ذلك صيانة الكهرباء والسباكة، وخدمات التكييف والتبريد، وإدارة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وخدمات التنظيف طوال مدة العقد.

وعبر منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال: «تعكس شراكتنا مع إمداد الرائدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة التزامنا بالحفاظ على استدامة أصول النادي ومرافقه وسعينا الدائم لتأمين أفضل المعايير في هذا المجال في نادي النصر، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي ستوفر لنا إمكانيات متقدمة، وخدمات متميزة ذات نوعية وجودة عالية».

من جانبه، قال محمود رشيد ممثل شركة إمداد: تركز إمداد على توسيع حضورها في الإمارات في إطار استراتيجية النمو الخاص بها، ويمثل العقد الجديد مع شركة نادي النصر للاستثمار لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في نادي النصر لكرة القدم والمرافق المحيطة به خطوة مهمة في رحلتنا التوسعية المستمرة. نحن سعداء وممتنون للثقة التي مُنحت لنا، ونحن على ثقة تامة بأن فريقنا المتمرس والخدمات المهنية ستعزز تجربة الزوار في النادي والمنطقة المحيطة به

ولضمان تقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات في جميع أنحاء المشروع، ستقوم إمداد بنشر فريق مكون من 50 مشرفاً ومشغلاً من ذوي الخبرة في مجال الخدمات الخدمية، بالإضافة إلى 32 موظفاً من موظفي الخدمات الفنية من الإدارات المتخصصة بإدارة المرافق والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأجهزة التكييف والمبردات والسباكة والخدمات المدنية في الشركة، ويشمل نطاق المشروع سبعة مبانٍ بإجمالي 94 متجراً و810 شقق و100 وحدة تجارية، بالإضافة إلى الملاعب والمرافق داخل نادي النصر لكرة القدم.