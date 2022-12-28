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النوبي والحوسني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»

النوبي والحوسني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»
28 ديسمبر 2022 19:48


دبي (الاتحاد)
حصد سهيل النوبي جناح فريق بني ياس جائزة كأس سبورت فور أوول لنجومية الجولة الثانية عشرة، بعدما قاد سيوف العاصمة لفوز ثمين على مضيفه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز النوبي هدف فريقه الثاني، ليحرم الفرسان من صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.
وتُوج سهيل النوبي بالجائزة بعدما حصل على نسبة 34% من إجمالي الأصوات، بواقع 28% من بطاقات ترشيح الخبراء و 6% من تصويب متابعين الشبكة.
كما كشفت سبورت فور أوول عن حصول حارس عجمان، علي الحوسني، على القفاز الذهبي لأفضل حارس في الجولة وللمرة الثانية في الموسم بعد تألقه في مباراة عجمان والوحدة وحصوله على نسبة 38.2%
وجاء الأداء المتميز للحكم عمر آل علي، في مباراة شباب الأهلي وبني ياس، ليمنحه لقب أفضل صافرة في الجولة، بنسبة 66% وتلاه الحكم محمد عبيد، الذي أدار ديربي الساحل الشرقي بين خورفكان واتحاد كلباء بنسبة 34%.
وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

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