«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022



أبوظبي (وام)

جاء عام 2022 حافلاً بالمكتسبات والانتصارات الاستثنائية لرياضة الجولف في الإمارات، والتي تنوعت ما بين مشاركات ومناصب دولية وإنجازات في العديد من المشاركات.

وكان الأبرز هو فوز الإمارات باستضافة مونديال الجولف بنسخته المقبلة الـ 33، حيث تم تسليم راية البطولة إلى الإمارات بعد النسخة التي أقيمت في فرنسا العام الجاري، وستقام النسخة المقبلة في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ويشارك في البطولة المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة للجولف، لاعبو ولاعبات المنتخبات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، في منافسات تجرى أولاً للسيدات على لقب «كأس إسبيريتو سانتو»، متبوعةً بـ «كأس إيزنهاور» للرجال البطولة الأعرق والأضخم عالمياً للهواة، على أن يتكون كل منتخب سواء للسيدات أو الرجال من ثلاثة لاعبين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية ومن ضمن الإنجازات الإدارية، أعلن الاتحاد الآسيوي للجولف عن اختيار اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، عضواً مسؤولاً عن رياضة الجولف بالشرق الأوسط في آسيا، حيث تم الاختيار من قبل أعضاء الاتحاد الآسيوي والاوجوستا ماسترز والا (R&A)، خلال اجتماعهم برئاسة الباكستاني تيمور حسن على هامش بطولة كأس نومورا للجولف، والتي أقيمت في مدينة مانيلا الفلبينية.

وفي منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، والأشبال، والفتيات، والسيدات والتي استضافتها تونس، بمشاركة اكثر من 90 لاعباً ولاعبة من 10 دول عربية، كان لأبناء وبنات الإمارات نصيب من الألقاب والميداليات باعتلاء منصات التتويج، والتي تكللت بتتويج منتخب سيدات الإمارات بالميداليات الفضية على مستوى المنتخبات، كما حصلت لاعبة منتخبنا علياء العمادي على المركز الثاني بمنافسات الفردي، وحصد منتخب ناشئي الإمارات المركز الثالث، وأنهى منتخب الأشبال المشاركة بالمركز الرابع عربياً.

وحصل منتخبنا الشباب على المركز الرابع، كما أحرزت اللاعبة سارة علي المركز الرابع بمنافسات فردي فتيات في أول مشاركة لها.

وحقق أيضاً محمد سكيك لاعب منتخبنا الناشئ ذو الـ 16 عاماً والأصغر سناً بالبطولة إنجازاً جديداً بتسجيله الكرة بالحفرة السابعة عشرة من ضربة واحدة HOLE IN ONE بملعب لاسيجال للجولف على بعد 126 م، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك في البطولة، وتم تكريمه خلال الحفل الختامي بمنحه العضوية المجانية في نادي لاسيجال للجولف لمدة عام.



وأقيمت منافسات البطولة الخليجية للجولف التي احتضنتها الإمارات بالعاصمة أبوظبي بنسختها الـ 24 للرجال والـ 13 للشباب، تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واحتضنها ملعب نادي أبوظبي للجولف بمشاركة 40 لاعباً يمثلون النخبة بمنطقتنا الخليجية بفئتي الرجال والشباب.

وتم تتويج المنتخب الإماراتي بفئة الشباب الفائز بالمركز الأول، ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة، وحل المنتخب العماني وصيفاً، والمنتخب البحريني ثالثاً.

وفي منافسات فرق رجال الجولف، جاء في المركز الرابع المنتخب الإماراتي، في حين جاء المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اللاعب الإماراتي أحمد سكيك.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي أن الاتحاد يعمل وفق استراتيجية مدروسة لتوسيع قاعدة المشاركة وتحقيق متطلبات مستقبلية للعبة، ونشرها على مستوى الدولة تستهدف عملية التكوين والتطوير.

وأوضح: «بادر الاتحاد بإقامة المشروع الوطني للناشئين، والذي استقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين واللاعبات الواعدين، وكان الهدف الأول من المشروع استقطاب الشريحة الكبيرة من طلاب المدارس، واكتشاف الموهوبين منهم وصقلهم، ومن ثم تكوين منتخبات وطنية قادرة على مقارعة الكبار في اللعبة، وقد نجحنا في إيجاد رافد حقيقي للمنتخبات الوطنية».

وأوضح أن خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية تتضمن أكثر من 40 بطولة محلية وإقليمية، وأبرزها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطوله الإمارات المفتوحة، وبطولة وسام الاستحقاق، بمشاركة جميع الفئات للبنين والبنات، وعلى المستوى الخارجي المشاركة في البطولات العربية والخليجية بجميع الفئات العمرية والسيدات والفتيات، والمشاركة في بطولة كأس الملك الحسن في المغرب، وفي بطولة كأس ملك البحرين للرجال.