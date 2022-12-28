ولي عهد أم القيوين يشهد تحديات الإيذاع في ميدان اللبسة



أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين السابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وجمع كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وتضمنت منافسات اليوم الثالث إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للجماعة «أبكار وجعدان» في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للشيوخ «أبكار وجعدان» في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «الشامخة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار أحمد عبدالملك بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ «أدهم» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار أحمد عبدالملك.

وكان نصيب الشوط الثالث من «مياسة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك، وذهب الشوط الرابع لـ «الشبابي» للشيخ راشد بن علي بن حمد المعلا، والمضمر سالم حسن بن ركاض العليلي.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز «غازيه» لنابت محمد بن خلية العامري بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ «الظبي» لسعيد نايع بالشاوي الغفلي، وفي الشوط الثالث «مرمول» لمكتوم سعد بخيت المهري، والشوط الرابع «خطر» لعبيد عتيق بن زيتون المهيري، والشوط الخامس «النشميه» لعلي جمعة بن سبت السويدي، والشوط السادس «المارد» لفالح سيف بن فالح الشامسي، والشوط السابع «بحر» للدكتور راشد حمد بالزفنة العفاري، والشوط الثامن «الزود» لسلمان علي سلطان بالرشيد الكتبي.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثالث للمهرجان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفترتين الصباحية والمسائية.