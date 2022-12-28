«تحدي السيدات» يدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة من صباح الغد سباق السيدات للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، في فاتحة فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الخامسة عشرة.

ويشتمل المهرجان على 3 سباقات أخرى، هي سباق الإسطبلات الخاصة ويقام يوم الثلاثاء المقبل، يليه الأربعاء سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط، ثم السباق الرئيسي الذي يقام يوم السبت في السابع من يناير.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ويعتبر المهرجان من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات.

ورصدت جوائز قيمة للفائزات في سباق السيدات، حيث تنال صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما تنال صاحبات المراكز من الرابع وحتى السابع عشر مبالغ مالية مغرية.

وتحمل الفارسة الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل لقب النسخة الماضية من سباق السيدات الذي أقيم لمسافة 119 كم، بعد أن قطعت المسافة على صهوة الجواد «أكرم دو فلوزينس» لإسطبلات «أم7» بزمن قدره 4:19:41 ساعة.