«النسور».. التحليق تحت قيادة العنبري

سلطان آل علي (دبي)

حقق خورفكان انتصاراً مهماً على اتحاد كلباء في ديربي خاص بين أبناء الساحل الشرقي، وقد كانت مجريات المباراة «دراماتيكية» من الدرجة الأولى، حيث ظلّ خورفكان متأخراً بالنتيجة حتى الدقيقة 90، وتمكن من تسجيل التعادل ثم قلب النتيجة والفوز بالدقيقة 102، ليخطف النقاط الثلاث ويستمر في توهجه.

وبهذا الانتصار، عزّز المدرب عبدالعزيز العنبري سلسلة فريق خورفكان الأخيرة، حيث إنه لم يخسر سوى مباراة واحدة بآخر 7 مباريات في كل البطولات، وحقق الانتصار في 4 مباريات، بينما تعادل مرتين، كما أنه سجل 16 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

والجدير بالذكر أنّ «النسور» تأهل إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة على حساب العروبة، وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في «ريمونتادا» تاريخية على حساب الوصل في ملعبه برباعية نظيفة، ولكنه خرج أمام الشارقة بفارق هدف وحيد. ويعود هذا التطور في النتائج والمستوى إلى تمكّن العنبري من الفريق وعودة الأجانب والمصابين وجاهزية اللاعبين، حيث أظهرت المباريات أنّ التوقف كان لصالح «النسور».

ويتسلّح أبناء الخور بأرضهم في هذا الموسم، فبعد مرور 12 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، لا يوجد أي فريق جمع نقاطه على ملعبه وأرضه أكثر من خورفكان بـ13 نقطة، كما تشكل نسبة نقاط خورفكان على ملعبه 87% من الإجمالي الذي يبلغ 15 نقطة، وسجل 12 هدفاً، وهو ثالث أقوى خط هجوم على ملعبه بعد العين والوحدة.

ولم تكن خسارته سوى من الجزيرة بنتيجة 4-2 وشباب الأهلي 1-0 بصعوبة بالغة.

وتعد أهم ميزة في نقاط خورفكان أنها أتت على حساب المنافسين المباشرين، فقد انتصر هذا الموسم 4 مرات وكانت على حساب اتحاد كلباء ودبا الفجيرة والظفرة والبطائح، كما تعادل مع النصر، في حين أنّ النقطتين من الفرق الأعلى في الترتيب كانتا أمام عجمان والوحدة بالتعادل.