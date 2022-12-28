إطلاق سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بمضماري الشارقة وجبل علي

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، تم تدشين سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة خلال الموسم الحالي.

وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، والذي تم تغيير مسافته من 1700 متر إلى مسافة السرعة 1200 متر.

ويذكر أن نادي الشارقة للفروسية والسباق كان ينظم سنوياً بطولة كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين مضماري جبل علي والشارقة.

وسيكون الفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة مؤهلاً للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

وسيحظى الفائز في الجولتين بجائزة وقدرها 250 ألف درهم (بونص)، إضافة إلى الجوائز المرصودة سلفاً لسباق جبل علي للسرعة وهي 500 ألف درهم وينال الفائز الأول فيها مبلغ 300 ألف درهم، فيما تبلغ جائزة الجولة الأولى على كأس سموه في مضمار الشارقة 200 ألف درهم ويمنح البطل 120 ألف درهم.

من جانبه أكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، أن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بادرة تعاون بين مضامير الدولة تهدف إلى الارتقاء بسباقات الخيل بين مختلف المضامير، وأيضاً تعد دعماً كبيراً للملاك والمدربين والفرسان وتخلق أجواء من الإثارة والتحدي، وتفتح آفاقاً متميزة للشراكات المؤسسة بين المضامير.

ووجه الأحمد الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المبادرة التي سوف تخلق حراكاً كبيراً وتدفع وتحفز الجميع على المشاركة فيها والاستعداد لها مبكراً.

وبدوره أشاد سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة.

وقال: يكفي أن الأب الروحي لمضمار جبل علي له بصماته القوية والواضحة للعيان في سباقات الخيل في الأمارات وخارج حدود الوطن، وإن مضمار جبل علي يعد من أعرق المضامير في الدولة.

وأضاف: «أن تكون انطلاقة السلسلة المؤهلة لسباقات السرعة على كأس سموه من عند مضمار الشارقة، فهذا شرف كبير نعتز به كثيراً، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن الظن».

وأكد ياسر مبروك المدير الفني في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن مبادرة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تنظيم سلسلة سباقات السرعة على كأس سموه، ستجد حتماً الدعم والمساندة الفنية القوية من كافة قطاعات وأسرة سباقات الخيل في الإمارات.

وقال: إن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم معروف في أوساط الفروسية بمبادراته المتميزة والخلاقة ورعايته للسباقات في مختلف مضامير الدولة.