3 لاعبين يخوضون تجربة تدريب السلة بـ«شهادة دولية»

علي معالي (دبي)

يخوض 3 لاعبين حاليين تجربة التدريب في كرة السلة، وهم حمد يعقوب غابش، وليد الظنحاني من نادي البطائح، وأحمد رضا لاعب نادي الوحدة، وذلك من خلال دورة تدريبية لمدربي المستوى الأول، والتي ينظمها اتحاد اللعبة على مرحلتين.

وبخلاف هذا الثلاثي من اللاعبين، تواجد كذلك 3 آخرون ما بين إداريين ومدربين من المواطنين في هذه الدورة وهم، حسين عبدالحميد إبراهيم ومطر السويدي مساعد مدرب بنادي البطائح وفيصل السويدي إداري بنادي الحمرية، وهذا العدد من مدربي المستقبل جاء في توقيت مناسب، في ظل سعي الاتحاد إلى تأهيل أكبر عدد منهم للمستقبل.

شارك هذا السداسي، إضافة إلى عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في دورة دولية تدريبية لمدربي المستوى الأول، وحاضر فيها الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية، المحاضر بالاتحاد الدولي للسلة.

عبر حمد غابش عن سعادته بهذه الخطوة الأولى للتفكير في مجال التدريب، وقال: الاستفادة كانت كبيرة، وأدعو جميع اللاعبين الذين يقتربون من الاعتزال إلى الاندماج في مجال التدريب، خاصة أن لدينا عدداً قليلاً من المدربين المواطنين، ويوفر اتحاد السلة عدداً كبيراً من الدورات التي تمنح فرصاً جيدة للغاية لخوض مجال التدريب.

وأضاف: علينا أن نهتم ببناء اللعبة بشكل جيد، وهذا يتوقف على رغبة عناصرنا من لاعبين ومدربين مواطنين في كيفية الحفاظ على تطور اللعبة من خلال الدخول في أجوائها، إما بالتدريب أو الإدارة، حيث يقع على هذا الجيل من اللاعبين الكثير من المهام التي تساهم في بناء مستقبل جيد للسلة الإماراتية.

وقال حمد غابش: لم أكن أتوقع أن تكون الاستفادة من هذه الدورة بهذا الكم الكبير، حيث تعلمت منها الكثير الذي يمكن أن يطور من مستواي كلاعب، وفي نفس الوقت يمنحني ثقة وقوة في مجال التدريب.

من جانبه أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، والذي منح هذا السداسي شهادة التدريب الدولية بمردود مدربي المستقبل، مؤكداً بأنها فرصة جديدة لهم للبزوغ أكثر في مجال اللعبة.

وقال: نحرص على تأهيل المدرب والحكم المواطن، وندعو جميع لاعبينا للانخراط في هذين المجالين لبناء مستقبل أفضل للعبة.