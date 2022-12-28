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«بطل اليابان» يستمر في القيادة الفنية

«بطل اليابان» يستمر في القيادة الفنية
28 ديسمبر 2022 14:47

سلطان آل علي (دبي)
أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب هاجيمي مورياسو لمدة 4 سنوات، ليستمر في قيادة الساموراي خلال الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.
ويعد هاجيمي المدرب الأول الذي يستمر في قيادة «الساموراي» بعد المشاركة في كأس العالم منذ 1998، حيث لم يكمل جميع المدربين السابقين عملهم بعد كأس العالم في المشاركات السابقة.
ويعود هذا القرار إلى المستوى التاريخي والمحصلة الاستثنائية التي حققها هاجيمي مع اليابان في كأس العالم 2022 بصدارة مجموعته والانتصار على أسبانيا وألمانيا وبلوغ دور الـ16، الذي لم يخرج منه إلا بركلات الترجيح! وتصنّف هذه المشاركة بأنها الأفضل على الاطلاق بتاريخ اليابانيين في بطولات كأس العالم.
وسيعاود «الساموراي» نشاطه في مارس 2023 لتبدأ مسيرته والاستعدادات للدورة الجديدة من البطولات القارية والإقليمية، حيث ستبدأ تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل، كما ينتظر تحديد موعد كأس آسيا في قطر، والذي من المرجح أن يكون في يناير 2024.

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