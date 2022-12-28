كلاسيكو السودان.. الطريق إلى صدارة الدوري



الخرطوم (الاتحاد)

فقدان 5 نقاط في آخر جولتين من الدوري السوداني الممتاز، جعلت الفارق يصل إلى 5 نقاط بين الهلال المتصدر (34) نقطة المتصدر، والمريخ الوصيف (29) نقطة مع وجود مباراة مؤجلة، ما يجعل كلاسيكو الكرة السودانية في الجولة الـ 14 الطريق إلى الصدارة في الدورة الأولى للدوري السوداني الممتاز.

الكلاسيكو الذي سوف يلعب مساء الخميس في استاد الهلال، عادت له الإثارة والمنافسة بعد أن خسر الهلال أمام الأهلي الخرطوم، معلناً إيقاف سلسلة 11 انتصاراً متتالياً حققه الفريق، ثم التعادل أمام كوبر، بينما كسب المريخ مباراتين في ذات الجولتين أمام كوبر وودنوباوي.

الكنغولي فلوران مدرب الهلال يخوض الكلاسيكو الأول له بعد أن تعاقد معه الهلال بداية الموسم الحالي، أما البرازيلي ريكاردو فيخوض الكلاسيكو الـ 10 على صعيد الدوري، منها 7 مباريات بشعار الهلال في فترته الأولى بين عامي 2005 و2008، ومباراتان بشعار المريخ موسم 2012 والمباراة الـ 8 له في النسخة الحالية للدوري منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفاً للتونسي غازي الغرايري.

الهلال يعول على قوة خط الهجوم بقيادة الكنغولي مكابي وياسر مزمل والعائد من الإصابة محمد عبدالرحمن، وهو الأفضل في الدوري بعد أن سجل 35 هدفاً، أما المريخ فيعول على تألق حارس المرمى محمد مصطفى وخط الدفاع بقيادة حمزة داؤود، حيث استقبلت الشباك 7 أهداف فقط، هو الأفضل في الدوري، إضافة إلى عودة نجمه أحمد التش والهداف الجزولي نوح وتألق الكولومبي ايدنسون.

المباراة تحمل الرقم (53) في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري السوداني، وتظهر الأرقام تفوقاً واضحاً للهلال الذي عرف الفوز في 22 مباراة، بينما كسب المريخ 12 مباراة، وكان التعادل حاضراً في 18 مباراة.

الفريقان التقيا 5 مرات في العام الحالي، منها مباراتان على صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا وتبادلا الفوز ذهاباً وإياباً، ومباراتان على صعيد الدوري، انتهت الأولى بالتعادل وكسب المريخ مباراة الدورة الثانية، إضافة إلى مباراة ودية على كأس السلام كسبها المريخ، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز، المريخ من أجل تقليص الفارق وتأكيد تفوقه في مباريات الكلاسيكو، والهلال لتوسيع فارق النقاط والعودة للانتصارات.