الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كيريوس ينسحب في اللحظة الأخيرة من كأس يونايتد للتنس

كيريوس ينسحب في اللحظة الأخيرة من كأس يونايتد للتنس
28 ديسمبر 2022 12:15

 
أستراليا (رويترز)
فاجأ انسحاب نيك كيريوس في اللحظة الأخيرة من النسخة الافتتاحية لكأس يونايتد للتنس الفريق الأسترالي، حيث لم يعرف باقي اللاعبين بقراره سوى قبل دقائق من المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق البطولة.
وكان من المقرر أن يقود كيريوس، المصنف 22 عالمياً والذي بلغ نهائي ويمبلدون هذا العام، الفريق الأسترالي في البطولة المشتركة بين اتحادي المحترفين والمحترفات والتي ستستضيفها مدن سيدني وبرزبين وبيرث وتمنح المشاركين فيها نقاطاً في التصنيف، إضافة لجوائز مالية قدرها 15 مليون دولار.
وقال منظمون: إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي كان من المقرر أن يواجه البريطاني كاميرون نوري في أول مباراة للفردي الخميس في المجموعة الرابعة، انسحب بسبب الإصابة.
وقالت سام ستوسر كابتن الفريق الأسترالي للصحفيين: «اكتشفنا ذلك قبل 10 دقائق من المؤتمر الصحفي. إنها أنباء جديدة بالنسبة لنا، لكننا سنواصل استعداداتنا».
ونشر كيريوس، الذي انسحب من فريق كأس ديفيز الأسترالي هذا العام، مقطع فيديو على إنستجرام في وقت لاحق وهو يستمتع بأشعة الشمس في أحد الأماكن الساحلية، قائلاً «يوم جميل».
ورفض أليكس دي مينو، الذي سيصبح الرجل الأول في الفريق الأسترالي، التعليق على انسحاب كيريوس، قائلاً إنه يفضل التركيز على البطولة.
وقال: «أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً إذا تحدثنا فقط عن هذه المجموعة العظيمة من اللاعبين، جئنا جميعاً إلى هنا والسعادة لا تسعنا بتمثيل بلادنا في بطولة كأس يونايتد الجديدة».
وستواجه أستراليا أيضاً الفريق الإسباني بقيادة رافائيل نادال في المجموعة الرابعة. 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يعود إلى أستراليا قبل الظهور في البطولة الكبرى
فريق هاوكس يحصد لقب النسخة الافتتاحية لدوري التنس العالمي
نيك كيريوس
التنس
بطولات الجراند سلام
منتخب استراليا
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©