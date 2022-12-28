كيريوس ينسحب في اللحظة الأخيرة من كأس يونايتد للتنس



أستراليا (رويترز)

فاجأ انسحاب نيك كيريوس في اللحظة الأخيرة من النسخة الافتتاحية لكأس يونايتد للتنس الفريق الأسترالي، حيث لم يعرف باقي اللاعبين بقراره سوى قبل دقائق من المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق البطولة.

وكان من المقرر أن يقود كيريوس، المصنف 22 عالمياً والذي بلغ نهائي ويمبلدون هذا العام، الفريق الأسترالي في البطولة المشتركة بين اتحادي المحترفين والمحترفات والتي ستستضيفها مدن سيدني وبرزبين وبيرث وتمنح المشاركين فيها نقاطاً في التصنيف، إضافة لجوائز مالية قدرها 15 مليون دولار.

وقال منظمون: إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي كان من المقرر أن يواجه البريطاني كاميرون نوري في أول مباراة للفردي الخميس في المجموعة الرابعة، انسحب بسبب الإصابة.

وقالت سام ستوسر كابتن الفريق الأسترالي للصحفيين: «اكتشفنا ذلك قبل 10 دقائق من المؤتمر الصحفي. إنها أنباء جديدة بالنسبة لنا، لكننا سنواصل استعداداتنا».

ونشر كيريوس، الذي انسحب من فريق كأس ديفيز الأسترالي هذا العام، مقطع فيديو على إنستجرام في وقت لاحق وهو يستمتع بأشعة الشمس في أحد الأماكن الساحلية، قائلاً «يوم جميل».

ورفض أليكس دي مينو، الذي سيصبح الرجل الأول في الفريق الأسترالي، التعليق على انسحاب كيريوس، قائلاً إنه يفضل التركيز على البطولة.

وقال: «أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً إذا تحدثنا فقط عن هذه المجموعة العظيمة من اللاعبين، جئنا جميعاً إلى هنا والسعادة لا تسعنا بتمثيل بلادنا في بطولة كأس يونايتد الجديدة».

وستواجه أستراليا أيضاً الفريق الإسباني بقيادة رافائيل نادال في المجموعة الرابعة.