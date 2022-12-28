الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا يحذر لاعبيه من «شراسة» ليدز يونايتد

جوارديولا يحذر لاعبيه من «شراسة» ليدز يونايتد
28 ديسمبر 2022 11:50

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
تشيلسي يصل للنقطة 24 عبر بوابة بورنموث

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن يفضل مواجهة ليدز يونايتد في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتوقع اختباراً في غاية الصعوبة أمام «أكثر المنافسين شراسة» في البطولة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ويتأخر سيتي، الذي خسر أمام برنتفورد في آخر مباراة له بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم، بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وتخطى نيوكاسل يونايتد فريق المدرب جوارديولا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي، لكنه لعب مباراتين أكثر.
وقال جوارديولا إن لاعبيه يجب أن يكونوا في كامل التركيز أمام ليدز، وأضاف: «ستكون واحدة من أصعب المباريات. كنت أفضل منافساً آخر في أول مباراة بعد استئناف الدوري. إنه الفريق الأكثر شراسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبو ليدز لا يمنحون المنافسين أي فرصة. علينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز، خاصة بعد الهزيمة أمام برنتفورد».
ويمكن لسيتي تقليص الفارق مع أرسنال لخمس نقاط حال فوزه اليوم، وأبدى جوارديولا عزمه على ملاحقة المتصدر.
وقال: «علينا أن نتحلى بالحذر الشديد. لو زاد الفارق مع أرسنال سيكون من الصعب اللحاق بهم بعد ذلك». 

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليدز يونايتد
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©