جوارديولا يحذر لاعبيه من «شراسة» ليدز يونايتد



لندن (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن يفضل مواجهة ليدز يونايتد في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتوقع اختباراً في غاية الصعوبة أمام «أكثر المنافسين شراسة» في البطولة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويتأخر سيتي، الذي خسر أمام برنتفورد في آخر مباراة له بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم، بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وتخطى نيوكاسل يونايتد فريق المدرب جوارديولا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي، لكنه لعب مباراتين أكثر.

وقال جوارديولا إن لاعبيه يجب أن يكونوا في كامل التركيز أمام ليدز، وأضاف: «ستكون واحدة من أصعب المباريات. كنت أفضل منافساً آخر في أول مباراة بعد استئناف الدوري. إنه الفريق الأكثر شراسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبو ليدز لا يمنحون المنافسين أي فرصة. علينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز، خاصة بعد الهزيمة أمام برنتفورد».

ويمكن لسيتي تقليص الفارق مع أرسنال لخمس نقاط حال فوزه اليوم، وأبدى جوارديولا عزمه على ملاحقة المتصدر.

وقال: «علينا أن نتحلى بالحذر الشديد. لو زاد الفارق مع أرسنال سيكون من الصعب اللحاق بهم بعد ذلك».