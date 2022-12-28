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الرياضي

«الانضباط» تغرم بيانيتش 50 ألف درهم

«الانضباط» تغرم بيانيتش 50 ألف درهم
28 ديسمبر 2022 11:18

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الانضباط اجتماعها أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.
ونظرت اللجنة في تقرير حكم مباراة دبا والشارقة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الشارقة ميراليم بيانيتش مباراة واحدة وتغريمه مبلغاً وقدره (خمسون ألف درهم)، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة مشتركة.
وفي ذات المسابقة، وجهت عقوبة الإنذار لنادي الوحدة، بسبب دخول أحد إدارييه من غير المسجلين في قائمة المباراة لأرضية الملعب خلال مباراته أمام نادي خورفكان في الأسبوع الـ 11، وعاقبت نادي خورفكان بعقوبة الإنذار لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب خلال مباراته أمام نادي اتحاد كلباء في الأسبوع الـ 12 من المسابقة.
وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي العروبة سالم راشد جمعة مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره (أربعة آلاف درهم)، بسبب كلامه غير المقبول تجاه حكم مباراة فريقه أمام نادي الرمس.
ووجهت عقوبة الإنذار لفريق الناشئين تحت 16 عاماً (أ) بنادي النصر، بسبب قيام جماهيره بتوجيه كلام غير مقبول تجاه اتحاد الكرة وحكم مباراة الفريق أمام نادي الإمارات.
وفرضت اللجنة غرامة مالية على فريق الأشبال تحت 15 عاماً (أ) بنادي الشارقة قدرها ألف وخمسمائة درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام فريق أشبال نادي النصر، واعتمدت اللجنة خسارة فريق أشبال نادي المدام تحت 14 عاماً (ب) أمام فريق البطائح، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة.

اتحاد الكرة
لجنة الانضباط
فريق الشارقة
فريق الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الأشبال
ميراليم بيانيتش
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