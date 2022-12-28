دلسكو يفوز بلقب بطولة الكرة الطائرة العمالية



دبي (الاتحاد)

تتواصل على مختلف الملاعب في دبي منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها، التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والشركاء الاستراتيجيين شرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 31 مارس المقبل وتقام منافساتها في عدة مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة.

وتوج فريق دلسكو جهوده بلقب بطولة الكرة الطائرة، بتغلبه على فريق مجموعة النابودة للإنشاءات في المباراة النهائية بشوطين كاملين، ليحل فريق النابودة في المركز الثاني، وكان فريق دلسكو قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق إينوك في دور نصف النهائي، فيما كان فريق النابودة قد تأهل بعد فوزه على فريق إمريل.

وحصل فريق إمريل على جائزة الروح الرياضية، وعلى صعيد الجوائز الفردية فاز اللاعب طارق من فريق النابودة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز اللاعب سيف الله من فريق دلسكو بلقب أفضل لاعب واعد.

وأقيمت منافسات بطولة الكرة الطائرة على ملاعب شركة دلسكو أرينا المجمع الرياضي العمالي في منطقة القوز الصناعية، وشارك فيها 12 فريقاً من مختلف الشركات والمؤسسات تم توزيعهم على أربع مجموعات ضمت كل مجموعة 3 فرق، وهي في المجموعة الأولى: إينوك، دلسكو، والواحة للمعادن (أ)، والمجموعة الثانية: مجموعة أديب، الواحدة للمعادن (ب)، وإينوك للبيع بالتجزئة، والمجموعة الثالثة: مجموعة النابودة للإنشاءات، وديزرت جروب، والشركة العالمية للشحن واللوجستك، فيما ضمت المجموعة الرابعة كلاً من: إمريل، ليمنيار لمكيفات الهواء، وفارنيك.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية على مختلف الملاعب، حيث تقام بطولة شد الحبل يومي 8 و15 يناير في حديقتي المحيصنة والقوز، كما تقام منافسات مصارعة الذراعين يوم 22 يناير في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز، وتقام منافسات بطولة السباحة يوم 5 فبراير في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتقام فعاليات اليوغا يوم 12 فبراير في منشآت دي بي ورلد بمنطقة جبل علي، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة يوم 19 فبراير وتقام في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 5 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل علي وتستمر حتى يوم 19 مارس.

وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.