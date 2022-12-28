اتحاد الكرة و«الأولمبياد الخاص» يُنظمان ورشة عمل لتأهيل المدربين



دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد الكرة أمس في مقره بدبي، ورشة عمل فنية لتطوير مدربي كرة القدم للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بمشاركة 15 مدرباً من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص ومُعلمي التربية الرياضية.

وتأتي الورشة في إطار الدور المجتمعي لاتحاد الكرة في خدمة قطاع الرياضة في الدولة، والذي يسعى من خلاله إلى تحقيق التكاتف والتعاون بين المؤسسات والجهات الرياضية، والتي تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات بين كوادرنا التدريبية المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي والمدربين المشاركين، من خلال الاطلاع على البرامج والخطط التدريبية الحديثة.

واشتملت محاور الورشة التي قدمها المحاضر الوطني جمال الحساني، على أربع محاضرات نظرية تناولت العديد من الموضوعات أبرزها تعلم مهارات وأساسيات علم تدريب كرة القدم وإعداد المدرب، وطريقة توزيع المهام على الطاقم الفني والإداري للفريق، ومناقشة ودراسة التحديات التي تواجهه خلال التدريبات والمباريات وكيفية التغلب عليها، وأهمية عملية التواصل المستمر بين المدرب واللاعبين لتوجيههم خلال اللعب، بالإضافة لمراقبة المدرب للحالة الصحية والبدنية لكل لاعب على حدة، والتدريبات التي يجب أن يمارسها اللاعب قبل وأثناء المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية، وأهمية التخطيط للمرحلة القادمة.