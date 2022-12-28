أبطال «يو تي في» يكسرون الأزمنة في مهرجان ليوا



الظفرة (الاتحاد)



تستمر منافسات وفعاليات مهرجان ليوا الدولي 2023 بدخولها اليوم الرابع عشر من سلسلة البطولات الرياضية التي تختتم السبت، على أن تستمر لاحقاً حتى السادس من يناير مجموعة من الخدمات وفعاليات التخييم، تماشياً مع الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته هذه النسخة من المهرجان التي تقام بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واختتم، أمس، تحدي سباق ليوا يو تي في الذي سجل مشاركة كبيرة في فئتين للمنافسة على المسار الرملي لسباق كسر الزمن، ومن خلال الفئة المعدلة تمكن محمد إبراهيم من تسجيل أقوى رقم في إنهاء المسار في 218,390 ثانية بمعدل أقل من 4 دقائق، في حين حل في المركز الثاني محمد سعيد الكندي بزمن 220,590 ثانية، وفي المركز الثالث حل المتسابق حمد خلفان القمزي بزمن 224,390 ثانية، وحل في المركز الرابع مطر جمعة الهاملي بزمن 228,950 ثانية، وخامساً زايد المزروعي بزمن 229,370 ثانية، وفي الفئة غير المعدلة حل في المركز الأول محمد سعيد الكندي بزمن 220,130 ثانية، وجاء ثانياً محمد إبراهيم بزمن 225,370 ثانية، وثالثاً مطر جمعة الهاملي بزمن 229,160 ثانية، وجاء في المركز الرابع حمد خلفان القمزي بزمن 229,690 ثانية، وخامساً راشد مبارك القمزي بزمن 232,210 ثانية.

وكان مسار يو تي في الذي احتضن المنافسات قد شهد أول انطلاقة في تمام السابعة مساء، لكي تستمر المنافسة لثلاث ساعات متواصلة، ليتوج بعدها الأبطال بالمراكز الأولى في السباق عبر أجواء إيجابية للبطولة.

وأشاد المتسابق مطر جمعة الهاملي بالإعدادات والتجهيز الذي وجده المتسابقين قبل وأثناء وبعد السباق من اللجنة المنظمة، مؤكداً أن تسهيل مهمة التسجيل الإلكتروني وأيضاً آلية وضع القوانين والشروط أعطت مساحة للمتسابقين لإظهار أفضل ما لديهم في مسار السباق، وقال: مستوى الأمن والسلامة لا تجده في أي مكان، سابقنا في خارج الدولة وداخل الدولة في سباقات كثيرة ولم نجد مثل هذا التنظيم الراقي.

وأضاف الهاملي: نحن نحب هذه السباقات ونفرغ طاقتنا خلالها، ونتمنى أن يكون هناك عدد أكبر على مدار الموسم ليس في ليوا فقط، وإنما في أي حلبة مختصة بتنظيم سباقات السيارات في الإمارات، حيث إنها تعطينا أجواء حقيقية بالمنافسة ودخول المسابقة مع أقراننا للوصول للزمن الأقوى والأفضل.

وتنطلق يوم غد منافسات تحدي ليوا بيرن أوت والمعروف أيضاً باسم التقشير أو مكابح الطاقة، وهو ممارسة الحفاظ على السيارة ثابتة وتدوير عجلاتها، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات والدخان الناتج عن الاحتكاك، وهي من المهارات المحبوبة لدى الشباب، والتي تمارس في إطار قانوني سليم وفي حلبة خاصة بذلك ويتوفر فيها كل وسائل الأمان والسلامة.

وتضم هذه الفئة من المنافسات فئتي سيارات الصالون والدفع الرباعي، ومن المقرر أن تبدأ في تمام السادسة مساء وتستمر حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

من جهته، عبر بخيت بن عشير المزروعي عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن السعادة الكبيرة للمكانة القوية التي وصل إليها مهرجان ليوا الدولي والرياضات المتنوعة من خلاله، والتي قدمت طوال الأيام الماضية قصص تحد قوية بين المشاركين، وأيضاً خلقت انسجاماً مميزاً في منطقة مرعب وفي البر بأكلمه.

وقال: ما تابعناه من سباقات وتحديات مختلفة هذا الموسم يثبت أن نسخة المهرجان لـ 2023 كانت ناجحة بكل المقاييس وسجلت تكاملاً ملموساً في كل ما تم تنظيمه من سباقات حتى الآن، ولا تزال مفاجآت المهرجان مستمرة ومتواصلة في ما هو قادم من أيام.

وأضاف: يحمل المهرجان قيمة كبيرة جداً وغالية على قلوب أبناء الظفرة، ونحن في كل موسم في سعادة كبيرة بأن نستضيف القادمين من مختلف المنطقة ومن كل دول العالم، وفي هذا الموسم هناك قافلة جاءت من أوروبا لمجموعة من المغامرين ويتواجدون في مخيم الآرفي والذي يعد من المخيمات المتميزة في مرعب، بالإضافة للسياح والرواد الذين نشاهدهم وبشكل يومي أتوا للاستمتاع بالفعاليات المميزة في بر مرعب.