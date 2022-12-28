«الأرض» تبتسم لـ «الثلاثي» في دورينا

مراد المصري (دبي)

صنعت جماهير خورفكان الفارق هذا الموسم بعد مرور 12 جولة في دوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً في استاد صقر بن محمد القاسمي، الذي تزين بالألعاب النارية عقب صافرة النهاية والفوز على اتحاد كلباء في نهاية الجولة الماضية، ليحصد «النسور» النقطة رقم 13 على أرضه من أصل 15 حققها بالمجمل لحد الآن.

ولعل اللافت في هذا الرقم الذي حققه خورفكان أنه وضعه في صدارة ترتيب الفرق الأكثر حصداً على ملعبها في الدوري قبل فترة التوقف الحالية، إلى جانب الجزيرة وشباب الأهلي برصيد 13 نقطة لكل منها، من خلال تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد والخسارة مرتين.

وكان حضور «الساحل الشرقي» لافتاً في هذه القائمة، الذي يثبت من خلاله هذا الموسم أنه «ساحل صعب» على الزوار، بتواجد اتحاد كلباء الذي حقق 12 نقطة، يليه العين وعجمان برصيد 11 نقطة، وكان «الزعيم» الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف على أرضه برصيد 17 هدفاً.

وجاء في هذه القائمة على التوالي، كل من: الوحدة 10 نقاط، الوصل 9، بني ياس 8، الشارقة 7، الظفرة والنصر 4 نقاط، فيما لم يحقق دبا الفجيرة والبطائح أي نقطة على أرضهما لحد الآن.

وعلى الجانب الآخر، فإن «الملك» حقق النصيب الأكبر من نقاطه خارج أرضه بحصد 19 نقطة، يليه الوحدة والوصل والبطائح 13 نقطة، ثم شباب الأهلي وعجمان 12، الجزيرة 10، العين 8، بني ياس 7، اتحاد كلباء 5، دبا 4، النصر 3، خورفكان 2، فيما لم يحقق الظفرة أي نقطة خارج أرضه.