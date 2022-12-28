تشيلسي يصل للنقطة 24 عبر بوابة بورنموث



لندن (د ب أ)

فاز فريق تشيلسي على ضيفه بورنموث 2/ صفر في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقدم تشيلسي بهدف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 16، وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24 ورفع تشيلسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع بورنموث لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 12 عندما انطلق كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي بالكرة ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد الكرة لحظة سقوطه على أرض الملعب، لكنها علت العارضة بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 16 سجل تشيلسي هدف التقدم، عندما لعبت تمريرة بينية إلى رحيم سترلينج في الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية أرضية رائعة قابلها كاي هافيرتز بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

بعد الهدف استمرت سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما استمر بورنموث في الاعتماد على طريقته الدفاعية.

وفي الدقيقة 24 تمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني، عندما استلم ماسون مونت الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف تخلى فريق بورنموث قليلاً عن حذره الدفاعي وحاول مبادلة تشيلسي للهجمات بحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية هذا الشوط، في المقابل، حرص لاعبو تشيلسي على تهدئة اللعب وعدم الاندفاع هجومياً حتى لا يتلقى أية أهداف.

ورغم سيطرة تشيلسي على مجريات اللقاء ومحاولات بورنموث لتعديل النتيجة، إلا أن كلا الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 44 والتي شهدت إلغاء هدف لفريق تشيلسي.

وجاء الهدف من كرة طولية إلى كاي هافيرتز خلف مدافعي بورنموث داخل منطقة الجزاء، ليتدخل بقوة مع فيليب بيلينج لاعب بورنموث، قبل أن ترتد الكرة إلى بوليسيتش الذي سددها إلى داخل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف واحتسب خطأ لبورنموث.