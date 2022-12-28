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ديوكوفيتش يعود إلى أستراليا قبل الظهور في البطولة الكبرى

ديوكوفيتش يعود إلى أستراليا قبل الظهور في البطولة الكبرى
28 ديسمبر 2022 10:30

 
استراليا (رويترز) 

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عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا بعد نحو عام كامل من إبعاده منها من أجل المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل أملا في الفوز بلقبها للمرة العاشرة الشهر المقبل.
وكانت السلطات الأسترالية أبعدت ديوكوفيتش (35 عاما) عشية انطلاق النسخة السابقة من البطولة مطلع العام الحالي لعدم تلقيه اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
وفي نوفمبر الماضي منحت الحكومة الأسترالية اللاعب الصربي تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة الكبرى في ملبورن قائلة إنها قررت إلغاء قرار وقف تأشيرة ديوكوفيتش بعد بحث الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأسترالي للتنس أن ديوكوفيتش وصل إلى أديليد، حيث من المقرر أن يخوض بطولة أديليد الدولية التي ستنطلق يوم الأحد.
وفي وقت سابق قال كريج تايلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للصحفيين إن ديوكوفيتش سيصل إلى بلاده وعبر عن أمله بأن يكون محل ترحيب، وقال المسؤول الأسترالي عن ذلك «لدي ثقة كبيرة في الاتحاد الأسترالي للتنس وفي الجمهور الأسترالي». 

نوفاك ديوكوفيتش
التنس
بطولة استراليا المفتوحة
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