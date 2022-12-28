10 أحداث بارزة قبل عودة «الليجا»



مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يحصل على مدار الأسبوع الماضي في الكرة الإسبانية؟ نستعرض هنا أبرز 10 قصص، فمع استئناف الدوري الإسباني، حصلت العديد من الأمور داخل وخارج الملاعب.

البداية كانت مع تمكن معظم أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني من تجربة أجواء المواجهات الرسمية الأسبوع الماضي في الدور الثاني من كأس الملك، فقد كانت هناك العديد من المباريات الشيقة، ولا يزال هناك 17 فريقاً مستمراً من الدرجة الأولى في هذه المسابقة.

وشهدت القرعة للدور المقبل من كأس ملك إسبانيا مواجهة بين فريقين من دوري الدرجة الأولى في الدور المقبل، حيث أوقعت القرعة إسبانيول مع سيلتا فيجو، فيما سيلتقي بقية الفرق الـ 15 من دوري الدرجة الأولى مع فرق من دوريات أدنى.

كانت هناك العديد من العروض الرائعة خلال مباريات كأس الملك في منتصف الأسبوع، مثل أداء كارلوس ألفاريز مع إشبيلية. يعتبر لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً أحد أكثر المواهب إثارة من خريجي أكاديمية إشبيلية في السنوات القليلة الماضية، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق في رحلة الفريق الأندلسي في كأس الملك إلى توريمولينوس، حيث سجل الهدف الافتتاحي ولفت الأنظار طوال المباراة التي تفوق فيها فريقه 3 - صفر.

مع استعداد ريال بيتيس لعودة الدوري الإسباني، عندما يواجه أتلتيك بلباو، أقام النادي الأندلسي جلسة تدريبية مفتوحة في ملعب بينيتو فيامارين. سُمح للجماهير بالحضور وقد فعلوا ذلك بعدد كبير، حيث توافد 17 ألف مشجع عبر البوابات لإظهار دعمهم للفريق.

تم تكريم فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 من قبل اتحاد كوسوفو لكرة القدم، حيث حصل على هذه الجائزة للمرة الثانية، وأعرب عن فخره بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خضع اثنان من لاعبي إشبيلية المصابين لعمليتين جراحيتين بسيطتين في مدريد الأسبوع الماضي لمساعدتهما في عملية التعافي، وهما تيكاتيتو وماركوا، وتكللت العمليتان بالنجاح، مما يعني أنهما يمكنهما العودة للعب في وقت قريب.

أظهر فالنسيا ولاءه لحارس المرمى خاومي دومينيك، وذلك من خلال تمديد عقد الحارس المصاب مع النادي حتى عام 2024. دومينيك، الذي وُجد في النادي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يتعافى حالياً من إصابة بالرباط الصليبي، لكنه حصل الآن على عقد مضمون عند عودته.

كان لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس روبيرتون أحد أفضل اللاعبين وأكثر ثباتاً في ألميريا حتى الآن هذا الموسم، بعد مساعدته الفريق على الصعود إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي، حرص على البقاء مع النادي الذي انضم إليه في عام 2020، بعدما وافق على تمديد عقده حتى عام 2028.

توفي خوسيه فرانشيسكو روخو أوريتا، المعروف باسم روخو «تكستكسو»، عن عمر يناهز 75 عاماً هذا الأسبوع. كان أحد أساطير كرة القدم الإسبانية، ولعب 17 موسماً في الدوري الإسباني مع أتلتيك بلباو، ثم درب العديد من الأندية خلال مسيرته الإدارية، بما في ذلك الفريق الذي يتخذ من بلباو مقراً له، بالإضافة إلى سيلتا فيجو وريال سرقسطة وأوساسونا.

وأخيراً سيشارك ريال مدريد بصفته بطل أوروبا في كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل. أصبح الفريق الإسباني يعلم الآن المشاركين الآخرين، وهم: فلامنجو البرازيلي، الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، سياتل ساوندرز الأميركي، أوكلاند سيتي النيوزلندي والأهلي المصري.