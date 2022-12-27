عمار النعيمي يشيد بإنجازات «الدراجات المائية»

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري، البطل سعيد محمود العوضي الحاصل على جائزة بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية «الجيت سكي» في البطولة التي أقيمت في تايلاند في ديسمبر الجاري، واللاعب سعود محمود العوضي الفائز في بطولات ومنافسات محلية وعالمية في رياضة «الجيت سكي»، يرافقهما جمال علي الجناحي عضو اتحاد الرياضات البحرية ويونس العوضي إداري الفريق ومحمود العوضي والد البطلين. وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الناشئة والشباب من أبناء الدولة ظلوا يحققون نتائج مميزة في مختلف المسابقات والبطولات العالمية والوصول إلى منصات التتويج ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية ووضع الإمارات في مكانتها اللائقة بها رياضياً.

وقال سموه إن الفضل في ذلك يرجع للرعاية التي توليها القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ودعمهما المتواصل ومساندتهما لأبناء الإمارات وتوفير كل الإمكانيات لهم، والتي أسهمت في بناء أجيال قادرة على المشاركة والمنافسة وتحمل المسؤولية وتمثيل الدولة أفضل تمثيل بعزم وثقة لإحراز المراكز الأولى.

وأشاد سموه بالانتصارات الكبيرة التي ظل يحققها اللاعبان سعيد وسعود محمود العوضي، والتي تدعو للفخر والاعتزاز وتعكس ما وصلت إليه دولتنا من وتطور ورقي وازدهار في مختلف المجالات وخاصة الرياضية وتبرهن على الإرادة والمثابرة والإصرار.

وأضاف سموه: «أبارك لكما هذه النجاحات وهي خطوة مميزة في مشواركما القادم من الانتصارات، متمنياً أن يكون ما تحقق دافعاً للمزيد من التفوق والعطاء لتعزيز المسيرة الرائعة نحو المجد».

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي دور أسرة البطلين من حيث التشجيع والدعم والمساندة على ممارسة هذه الرياضة والمشاركة في البطولات المختلفة لرفع اسم الإمارات، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في إعداد وتأهيل اللاعبين وتوفير المدربين والخبراء والإمكانيات اللازمة لممارسة هذه الرياضة.

وتقدم والد البطلين سعيد وسعود محمود العوضي بعظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو ولي عهده على اهتمامهما الكبير والمتواصل وتشجيعهما الشباب في كافة المجالات، ومن بينها المجال الرياضي وتكريمهما للمتميزين والمبدعين.