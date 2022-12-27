«مهرجان ولي عهد دبي للقدرة» ينطلق غداً

دبي (وام)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، اعتباراً من غدٍ «الخميس»، فعاليات النسخة الـ15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، أبرز أحداث الموسم، بأربعة سباقات تُختتم بالسباق الرئيس في 7 يناير المقبل، والذي يُقام برعاية طيران الإمارات، بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين.

ويُعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات.

وتستهل فعاليات المهرجان بسباق ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كم، ويُقام يوم غداً، في حين يُقام سباق ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم يوم الثلاثاء المقبل، ويشهد يوم الأربعاء المقبل انطلاقة سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كم. وسيُقام الحدث الأبرز وهو «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة» لمسافة 119 كم يوم السبت 7 يناير المقبل، وهو اليوم الختامي للمهرجان. ويُعد كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، الحدث الأهم في المهرجان ويُقام برعاية «طيران الإمارات»، وهي من أكبر الداعمين للفروسية والسباقات سواء على مستوى الدولة أو عالمياً، حيث من المُنتظر أن يشهد السباق منافسةً قوية بين فرسان الإمارات وأفضل الفرسان من حول العالم على لقب البطولة. ويعكس المهرجان الإنجازات الكبيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتحديداً على صعيد رياضة القدرة.