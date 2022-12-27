افتتاح ملعب الميناء استعداداً لـ «خليجي 25»

بغداد (أ ف ب)

افتتح في مدينة البصرة، إحدى المدن الرئيسة والكبيرة في جنوب العراق، ملعب الميناء ثاني ملعبين رئيسين تقام عليهما مباريات بطولة «خليجي 25»، المقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وتملك مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد والتي تقع أقصى الجنوب وعلى رأس الخليج العربي، ملعبين دوليين خصصا لاستضافة مباريات البطولة، الأول ملعب البصرة (سعة 65 ألف متفرج) والثاني ملعب الميناء (سعة 30 ألف متفرج).

ويستضيف ملعب الميناء مباريات المجموعة الثانية في خليجي 25، والتي تضم منتخبات قطر والإمارات والكويت، إلى جانب حامل اللقب منتخب البحرين.