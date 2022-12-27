خسارة «الأبيض» و«الأخضر» في «زايد العربية الجامعية للصالات»

العين (الاتحاد)

تلقي منتخبنا الوطني للجامعات الخسارة الثانية في بطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها جامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة 14 دولة عربية، أمام العراق 0-3، بالمجموعة الأولى التي شهدت أيضاً اكتساح المنتخب البحريني لنظيره الصومالي 8-0، فيما تعادل العراق مع ليبيا في اليوم الثالث من البطولة، الذي لعبت فيه بعض المنتخبات مباراتين، وكان منتخبنا خسر باليوم الثاني أمام البحرين، ليبقى بفوز وحيد على الصومال في افتتاح البطولة، ويتصدر العراق المجموعة بـ 9 نقاط ولعب مباراة أكثر من المنافسين وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على الجزائر 7- 0، ليحافظ على تربعه على قمة المجموعة الثانية بدون خسارة أو تعادل بـ (9 نقاط)، وعاد الجزائر ليخسر أمام الأردن 0-5، بينما تعادل منتخبا فلسطين وسوريا 3-3. أما المجموعة الثالثة، فيتصدرها المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه على الأخضر السعودي 3-0، كما فاز عمان على لبنان 3-1. من جانبه أشاد الدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية رئيس اللجنة العمانية، بنجاح الإمارات ممثلة في الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم الجامعية في تنظيم بطولة زايد على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية، كما شكر الدولة المستضيفة على الاستقبال الرابع وكرم الضيافة لجميع الوفود المشاركة. وقال العريمي: بطولة زايد العربية تأتي في ثوب مختلف من حيث المشاركة الواسعة من الدول التي وصلت الى 14 منتخباً، وشهدت مستويات فنية رائعة في الجولتين الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد الأدوار ربع ونصف النهائي مستويات وتنافسية أكبر بين الفرق.