ديمبو يجدد معاناة «العميد» الهجومية بـ«حصيلة متواضعة»

معتصم عبدالله (دبي)

جدد الخروج المرتقب للمهاجم الجامبي ديمبو داربوي من قائمة الفريق الأول لنادي النصر مع انطلاق «الميركاتو الشتوي» في يناير المقبل، المعاناة المستمرة لـ«الأزرق» على صعيد الشق الهجومي في دوري المحترفين منذ أكثر من موسم.

واكتفى داربوي «23 عاماً»، المنتقل لصفوف «العميد» مطلع الموسم الحالي 2022- 2023 قادماً من نادي شاختور سوليجورسك البيلاروسي، بتسجيل 3 أهداف فقط لفريقه في 12 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين».

وانعكست الحصيلة التهديفية المتواضعة لدرابوي على هجوم «الأزرق»، والذي يعد ثاني أضعف خط هجوم في الدوري برصيد 11 هدفاً، ويحتل «العميد» المركز الـ 12 في الترتيب العام للدوري برصيد 7 نقاط قبل جولة على ختام الدور الأول.

وعانى النصر من «غياب الهداف» على مدار نحو 7 مواسم ماضية في «دوري المحترفين»، وتحديداً منذ موسم 2014- 2015 والذي شهد احتلال مهاجمه السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز «الوصافة» برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو فوزينتيش المتوج بلقب هداف الدوري ولاعب الجزيرة السابق برصيد 25 هدفاً، وهو الرقم الأعلى للهداف في فريق النصر بالتساوي مع الإكوادوري كارلوس تينيريو في موسم 2009- 2010.

وظل رصيد الأهداف الـ 18 الأعلى لمهاجمي «الأزرق» في دوري المحترفين على مدار مواسمه منذ الانطلاقة في 2008- 2009 وصولاً إلى نسخة الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما كاد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق ولاعب قادش الإسباني الحالي معادلة الرقم في موسم 2018- 2019 بتسجيله 17 هدفاً.

وأكد المهاجم الجامبي في تصريحات سابقة للاتحاد مطلع الموسم الحالي عزمه المنافسة على «لقب الهداف»، حيث قال: «أعرف أن النصر لم يفز بالدوري منذ فترة طويلة، لكن هدفي حالياً، هو أن أظهر للجميع ما يمكنني تقديمه للفريق، وهدفي الأكبر خلال هذا الموسم هو الفوز بلقب هداف البطولة، وأن أساهم في فوز النصر بالدوري أو إحدى بطولات الكؤوس وأتمنى أن يوفقني الله في تحقيق هذه الأهداف».

ويتأهب النصر لإعادة ترتيب أوراقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سعياً لتحسين مركز الفريق في منافسة الدوري، علاوة على استمراره في سباق البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» بعد تأهله إلى دور الستة عشر على حساب سيتي 5-0، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما تخطى الظفرة في ربع النهائي الفوز 3-0 و2-1 في مباراتي الذهاب والإياب.