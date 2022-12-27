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الرياضي

كمارا.. «ملك» اللمسة الأولى بهدف «الصدارة»

كمارا.. «ملك» اللمسة الأولى بهدف «الصدارة»
28 ديسمبر 2022 01:21

علي معالي (دبي)

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أثبت الغيني عثمان كمارا، أنه مصدر أمان في صفوف فريق الشارقة، حيث سجل الهدف الثاني في شباك دبا والثالث له هذا الموسم في الجولة الـ12، ليمنح الفريق الثقة في الانتصار والعودة لصدارة دوري أدنوك للمحترفين، وكان هدف خالد الظنحاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول غير كافٍ بالاطمئنان للفوز، في ظل رغبة دبا لتعديل النتيجة، ولكن نزول كمارا بدلاً من لوان بيريرا في الدقيقة 69، كان له رأي آخر حيث نجح كمارا في أن يضع بصمته بعد نزوله بثوانٍ معدودة ومن أول لمسة للكرة ليؤكد تفوق «الملك». وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها كمارا فور نزوله مباشرة مع الشارقة، حيث استطاع هذا اللاعب (21 عاماً) أن يسجل هذا الموسم بالدوري 3 أهداف، الأول في شباك العين في الجولة العاشرة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وكان كمارا وقتها قد بدأ المباراة أساسياً في التشكيلة، وشارك في اللقاء بالكامل، والهدف الثاني في شباك اتحاد كلباء في الجولة الـ 11 في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة برباعية نظيفة، ويومها خرج من الملعب في الدقيقة 80 ولعب بدلاً منه السنغالي ماخيتي ديوب، وعندما سجل هدفه لم يحتفل تقديراً منه لفريقه السابق. وللمرة الثالثة على التوالي يسجل كمارا، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرته في ملاعبنا بأن يسجل في 3 مباريات متتالية، وسبق له عندما تمت إعارته لنادي اتحاد كلباء أن سجل في مباراتين متتاليتين في موسم 2021- 2022، وكان كمارا انتقل لصفوف الشارقة قادماً من الصفاقسي التونسي بصفة لاعب مقيم، ويمتلك هذا اللاعب الصغير حلولاً كثيرة في الشق الهجومي.

الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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