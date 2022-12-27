«رباعي المقدمة» يفرض الأفضلية في دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ما نسبته 62 % من مباريات «الجولة 14» لـ«دوري الدرجة الأولى» في 5 من أصل 8 مباريات للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما تكررت نتيجة التعادل 1-1 في مباريات بينونة والتعاون، الإمارات والذيد، حتا والعربي، فيما حسم التعادل 2-2 مباراتي العروبة والرمس، والفجيرة ومسافي. واقتصرت في المقابل نتائج الفوز خلال الجولة، في تغلب دبا الحصن على ضيفه الحمرية 3-2، وسيتي أمام فرسان هسبانيا 1-0، ومصفوت أمام مضيفه جلف اف سي 3-2، فيما غاب الجزيرة الحمراء بداعي الراحة الإجبارية.

وحافظ رباعي المقدمة دبا الحصن المتصدر بـ 30 نقطة، حتا «الوصيف» بـ 27، الجزيرة الحمراء «الثالث» بـ 24، والإمارات «الرابع» بـ 23، على ذات المراكز للجولة الثانية على التوالي، وبدا الحصن أكبر المستفيدين من سيطرة التعادل على نتائج الجولة، بعدما وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه «الإعصار» صاحب الوصافة إلى 3 نقاط.

ويدين دبا الحصن بفوزه المهم على ضيفه الحمرية 3-2، للثلاثي جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 6، وباولو هنريقو «ثنائية» في الدقيقتين 14 و33، فيما قلص الضيوف الفارق في الشوط الثاني بواسطة اليكساندر ميدريوس 64، والبديل علي الحمادي 86.

وعلى صعيد «سباق الهدافين»، عزز الصربي فيليب استوبرفيك مهاجم العروبة صدارته للقائمة بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 12 هدفاً، وسجل فيليب هدف فريقه الثاني في المباراة أمام ضيفه الرمس 2-2، بدوره صعد البرازيلي دياجودا سيلفا مهاجم «الصقور» إلى وصافة ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف بعدما سجل هدف فريقه أمام الذيد 1-1.

وتساوى 4 لاعبين في مركز وصافة الهدافين برصيد 10 أهداف، وضمن القائمة إلى جانب دياجو مهاجم «الصقور»، مواطنه ليذبيري سيلفا، والعماني فارس الجابري لاعب العربي وصاحب هدف التعادل لفريقه أمام حتا 1-1، وكارلوس البرتو مهاجم التعاون.

وتتواصل منافسة دوري الأولى، يومي السبت والأحد المقبلين 31 ديسمبر و1 يناير 2023، بإقامة مباريات الجولة الـ 15 والتي تشهد في يومها الأول مواجهات، الرمس وحتا، التعاون والجزيرة الحمراء، الحمرية وبينونة، العربي والإمارات، وفرسان هسبانيا والعروبة، وتستكمل الأحد بمباريات مصفوت والفجيرة، الذيد وجلف اف سي، مسافي ودبا الحصن.



