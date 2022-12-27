10 لاعبين يضربون توقعات الجماهير في «دوري أدنوك»!

مراد المصري (دبي)

بعد انقضاء النصف الأول تقريباً من دوري أدنوك للمحترفين، برز العديد من اللاعبين الذين نالوا دعماً جماهيرياً، فيما لم يواكب 10 سقف التوقعات المأمولة منهم لحد الآن، ما بين احتمالية أو اقتراب بعضهم من مغادرة هذه الفرق، وسعي الأغلب منهم للتعويض في المرحلة المقبلة.

الأوكراني أندريه يارمولينكو لاعب العين المنضم في الصيف الماضي يتواجد في هذه القائمة، ورغم تسجيله أربعة أهداف في الدوري، لكنه لم يحظ بالثقة الجماهيرية اللازمة، وسط تشكيك بقدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه، ومطالبات واضحة باستبداله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الغاني ديبمو داريو خيب الآمال مع النصر، ورغم الحديث عن قدراته التهديفية عند انضمامه خلال الصيف الماضي، وتسجيله في شباك الظفرة في أول مباراة بالدوري، لكن سرعان ما تحول المهاجم إلى «شبح» في المقدمة واكتفى بتسجيل 3 أهداف فقط.

التوجولي بينيل ملابا تحول إلى علامة استفهام مع اتحاد كلباء، رغم أن اللاعب كان هداف «النمور»، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، ومع إهداره ركلة جزاء في المباراة الأخيرة لفريقه أمام خورفكان، فإنه لم يسجل أي هدف في الدوري لحد الآن.

السوري عمر خربين يمر بمرحلة عدم توازن مع شباب الأهلي، وهو الذي سجل 3 أهداف فقط في الدوري، وغاب عن آخر مباراتين لفريقه أمام الوصل وبني ياس.

المغربي أشرف بن شرقي تصدر سوق الانتقالات الصيفية عندما انضم إلى الجزيرة بعد رحلة في صفوف الزمالك المصري، لكن بدايته جاءت دون التوقعات المأمولة منه، وهو الذي سجل هدفين، لكنه بدأ بالتحسن تدريجياً في المباريات الأخيرة، على أمل أن يظهر بشكل أقوى في النصف الثاني من الموسم.

البرازيلي رامون لوبيز تألق مع خورفكان في الموسم قبل الماضي، وسجل 11 هدفاً وقتها في الدوري، لكن عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق هذا الموسم لم تأت بنفس القدر من التوقعات السابقة، وهو الذي سجل هدفاً يتيماً في 5 مباريات.

جيلبرتو أوليفيرا الذي دخل قلوب جماهير الوصل في بدايته مع الفريق في يناير الماضي، اختلف كلياً هذا الموسم، وأصبحت أهدافه نادرة ليسجل خمسة أهداف فقط لحد الآن، وسط حديث عن احتمالية رحيله في يناير المقبل.

البوسني ميراليم بيانيتش لا يزال يبحث عن نفسه مع الشارقة، ورغم الأداء الجيد في بعض الأحيان، لكنه لم يصل للتوقعات الكبيرة المأمولة منه، حيث تسبب في شرخ مجدداً في جدار الثقة مع الجماهير بسبب طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة بشكل غريب أمام دبا الفجيرة في المباراة الأخيرة بالدوري.

المصري أحمد رفعت استهل مشواره بقوة في الدوري وسجل هدفاً، لكن أداءه تراجع بعد ذلك رفقة الأداء العام للوحدة، مما يجعله مطالباً بتقديم شكل أفضل في النصف الثاني من الموسم من أجل المساهمة في وضع فريقه على المسار الصحيح.

البرازيلي رافاييل إلياس لم ينجح لحد الآن في تثبيت قدميه في هجوم بني ياس، وهو الذي سجل أربعة أهداف، منها 3 أهداف في مباراة واحدة أمام دبا الفجيرة، أي أنه سجل في مباراتين فقط، مما يفرض عليه مضاعفة الجهد في النصف الثاني من الموسم.