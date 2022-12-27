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ليوا والجميرا يتصدران بطولة العام الجديد للبولو

ليوا والجميرا يتصدران بطولة العام الجديد للبولو
28 ديسمبر 2022 01:20

غنتوت (الاتحاد)

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يشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عصر اليوم، ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة العام الجديد للبولو، التي ينظمها غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، لمستوى أقل من 4 هاندكاب، والتي تختتم «الجمعة»، بمشاركة 4 فرق بأسماء محلية هي ليوا والجميرا والمرموم وصير بني ياس، وتهدف لمزيد من الاحتكاك للشباب، بهدف اكتساب الخبرة وخلق قاعدة من اللاعبين الصاعدين.
وتشهد الجولة الثالثة الختامية من تمهيدي البطولة، عصر اليوم، اللقاء الذي يجمع بين فريقي صير بني ياس والمرموم، وهي مواجهة بين الخاسرين في الجولتين الأولى والثانية، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز الأول، خاصة أن المواجهة باتت الفرصة الأخيرة لإنهاء الدور الأول في المركز الثالث، إلا أن كليهما سيلعب على الميدالية البرونزية في الدور النهائي.
وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الجميرا وليوا لتحديد صدارة الدور الأول بعد فوزهما في الجولتين الافتتاحيتين، وهو سيناريو مكرر من نهائي البطولة.
كانت الجولة الثانية قد شهدت فوز فريق الجميرا على فريق المرموم بقيادة يوسف بن دسمال بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، وأدارها الحكم ميجيل ديليا.. كما فاز فريق ليوا بقيادة علي المري على فريق صير بني ياس 7-4 والتي أدارها الحكم هوجو بارابوتشي.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
غنتوت
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