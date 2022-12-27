تمديد بعض الفعاليات والخدمات في مهرجان ليوا حتى 6 يناير



الظفرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» عن تمديد بعض الفعاليات واستمرار تقديم الخدمات للراغبين بالبقاء في المهرجان حتى السادس من يناير 2023.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التمديد جاء بعد الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان من قبل المشاركين والزوار من داخل الدولة وخارجها وتلبية لمطالب الجماهير الراغبة في البقاء والاستمتاع بالتخييم بعد انتهاء الفعاليات الرئيسية للمهرجان.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن المهرجان ومنذ انطلاقته في السادس عشر من ديسمبر الجاري شهد توسعاً في فعالياته ليشمل منطقة قرية ليوا التي تضم مجموعة مختلفة من الفقرات الفنية وتجارب الطهي العالمية ومتاجر التجزئة والترفيه العائلي إلى جانب منافسات رياضة السيارات المثيرة والبطولات والتحديات الرياضية على تل مرعب.