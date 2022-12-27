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مدرب سان جيرمان: لا خلاف بين ميسي ومبابي بعد كأس العالم

مدرب سان جيرمان: لا خلاف بين ميسي ومبابي بعد كأس العالم
27 ديسمبر 2022 21:22

 
باريس (رويترز) 

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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن ليونيل ميسي سيعود إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مطلع يناير المقبل.
وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.
وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاماً عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورج الأربعاء وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدماً بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني. وقال جالتييه للصحفيين «سافر ميسي للأرجنتين للمشاركة في الاحتفالات واتفقنا على غيابه حتى أول يناير، سينضم للفريق في الثاني أول الثالث من يناير ليستعد لمواصلة المنافسة معنا. سيكون قد حصل بذلك على راحة للتعافي بين 13 و14 يوماً».
وقال جالتييه إن جميع اللاعبين الآخرين عادوا وفقاً للجدول الزمني وأصبحوا متاحين لمباراة الأربعاء بما في ذلك المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وقلل جالتييه من أهمية تلميحات بوجود خلاف بين ميسي وزميله في الفريق مبابي بعد كأس العالم.
وقال «لا يوجد سبب لخلط كل شيء في العلاقة بين كيليان وليو، كيليان يفكر ويتصرف بشكل جيد للغاية رغم خسارة لقب كأس العالم، عندما تخسر نهائي كأس العالم تشعر بخيبة أمل كبيرة جدا. هذا ما حدث بالفعل مع كيليان لكنه يعرف تماما كيف يتصرف في مثل هذه المواقف وتحلى باحترافية عالية بتهنئة ميسي وهذا أمر جيد جدا للنادي والفريق».
وقال باريس سان جيرمان في بيان إن بريسنل كيمبيمبي سيواصل تعافيه من مشكلة في وتر العرقوب لمدة أربعة أسابيع بينما قد يستأنف نونو منديز التدريبات في غضون أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال كأس العالم. 

ميسي
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
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