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الرياضي

الشميلي يكسب سباق الهواة الإماراتيين في بطولة السلم للدراجات

الشميلي يكسب سباق الهواة الإماراتيين في بطولة السلم للدراجات
27 ديسمبر 2022 20:27

 

دبي (الاتحاد)

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فاز سالم الشميلي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول في سباق الهواة الإماراتيين الرجال، في انطلاق الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، اليوم، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، حيث يتضمن برنامج المنافسات للموسم السابع تنظيم 7 سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراج من مختلف الفئات.
وجاءت منافسات سباق الهواة الإماراتيين الرجال، قوياً وتنافسياً على امتداد المسافة البالغة 147 كلم في منطقة سيح السلم في المرموم، بمشاركة 121 دراجاً، ضمن فرق أو بشكل فردي، والفرق التسعة هي: شرطة دبي، الوثبة 1 و2، الشعفار جميرا، ربدان 1 و2، تورك، ياسي 1 و2.
وحقق سالم الشميلي المركز الأول وكسب جائزة مالية تبلغ 200 ألف درهم، يليه زميله في فريق الشعفار جميرا راشد البلوشي وحصل على 150 ألف درهم، وجاء ثالثا أحمد حسن من شرطة دبي وكسب جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، علماً أن مجموع جوائز هذا السباق بلغت مليون درهم.
وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بإقامة سباق الإماراتيات السيدات، الذي سيمتد لمسافة 107 كيلومترات في نفس الموقع في منطقة سيح السلم في المرموم.
حضر المنافسات عمير جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.

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