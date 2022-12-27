شرطة دبي تكرم فرق عمل تسهيل إجراءات سفر الجماهير خلال مونديال قطر



دبي (وام)

شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة في شرطة دبي، حفل تكريم أكثر من 300 موظف وموظفة من فرق العمل التي ساهمت في تأمين وتسهيل إجراءات سفر الجماهير وأثرت تجربتهم خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022.

حضر التكريم العميد أحمد عبيد المهيري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ونائبه العميد حمد بن ديلان، وصلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات في سوق دبي الحرة، وموظفو الإدارة العامة من الضباط والأفراد، وممثلون عن الشركاء من مطارات دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والسوق الحرة، و«دناتا»، في نادي ضباط شرطة دبي.

ووجه اللواء علي عتيق بن لاحج، الشكر والتقدير لجهود فرق العمل، وحرصهم على التعاون وتكثيف الجهود، وأداء المهام باحترافية ومهنية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز في الخدمات المقدمة لمستخدمي مطارات دبي، والتي أثمرت عن تحقيق إنجازات متميزة، تعكس العمل المتميز لمطارات دبي وشرطة دبي بشكل عام.

وأكد أن ما قدموه من جهد وإخلاص في المطارات، لتقديم الدعم خلال بطولة كأس العالم، وتأمين وتسهيل إجراءات سفر الجماهير ذهاباً وإيابا بين دبي والدوحة، ومد يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها، أثرى تجربة المسافرين خلال مونديال قطر 2022، وهو ما عكس الصورة المشرفة والريادية لإمارة دبي.