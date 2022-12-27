الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

طحنون الزعابي يغيب عن «الأبيض» في «خليجي 25»

طحنون الزعابي يغيب عن «الأبيض» في «خليجي 25»
27 ديسمبر 2022 20:18


معتز الشامي (دبي)
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اليوم، تأكد غياب اللاعب طحنون الزعابي عن قائمة الأبيض المشارك في بطولة «خليجي 25» بالبصرة، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب بكدمة قوية في كاحل القدم خلال مشاركته مع الوحدة أمام عجمان في المباراة الأخيرة بالجولة 12، وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.
وتأتي تلك الإصابة لتحرم «الأبيض» من لاعب ثان مؤثر في تشكيلة المنتخب خلال البطولة، بعد استبعاد شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة، بداعي الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الفرعي بنادي النصر، استعداداً للمواجهة المرتقبة الجمعة أمام منتخب لبنان الشقيق، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة خليجي 25، حيث يتوجه المنتخب إلى البصرة الاثنين المقبل، بينما سيفتتح مبارياته بمواجهة البحرين يوم 7 يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.
ويعقد الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا مؤتمراً صحافياً بعد غد، للرد على استفسارات وسائل الإعلام حول المشاركة المنتظرة للمنتخب في خليجي 25، وأهداف الأبيض خلال البطولة، والتي تعد ضمن محطة إعداد الفريق لكأس آسيا التي تقام يناير 2024.

أخبار ذات صلة
«النسور».. التحليق تحت قيادة العنبري
«الأرض» تبتسم لـ «الثلاثي» في دورينا
طحنون الزعابي
منتخب الإمارات
كأس الخليج العربي
كأس الخليج
نادي الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©