طحنون الزعابي يغيب عن «الأبيض» في «خليجي 25»



معتز الشامي (دبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اليوم، تأكد غياب اللاعب طحنون الزعابي عن قائمة الأبيض المشارك في بطولة «خليجي 25» بالبصرة، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة اللاعب بكدمة قوية في كاحل القدم خلال مشاركته مع الوحدة أمام عجمان في المباراة الأخيرة بالجولة 12، وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

وتأتي تلك الإصابة لتحرم «الأبيض» من لاعب ثان مؤثر في تشكيلة المنتخب خلال البطولة، بعد استبعاد شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة، بداعي الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الفرعي بنادي النصر، استعداداً للمواجهة المرتقبة الجمعة أمام منتخب لبنان الشقيق، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة خليجي 25، حيث يتوجه المنتخب إلى البصرة الاثنين المقبل، بينما سيفتتح مبارياته بمواجهة البحرين يوم 7 يناير ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا مؤتمراً صحافياً بعد غد، للرد على استفسارات وسائل الإعلام حول المشاركة المنتظرة للمنتخب في خليجي 25، وأهداف الأبيض خلال البطولة، والتي تعد ضمن محطة إعداد الفريق لكأس آسيا التي تقام يناير 2024.