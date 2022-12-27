راشد بن سعود يشهد منافسات اللقايا في مهرجان أم القيوين



أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين اليوم الثاني من مهرجان أم القيوين السابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة.

وتضمنت منافسات اليوم الثاني إقامة أشواط الرموز الرئيسة لسن اللقايا للجماعة «أبكار وجعدان» في الفترة الصباحية لمسافة 5 كلم، وأشواط الرموز الرئيسة لسن اللقايا للشيوخ «أبكار وجعدان» في الفترة المسائية لمسافة 5 كلم، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «شديدة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار أحمد عبدالملك بالشوط الأول، فيما ذهب خنجر الشوط الثاني لـ «النمر» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي.

وكان الشوط الثالث من نصيب «زعفرانة» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك، والشوط الرابع «المارد» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك، والشوط الخامس «النصيبة» للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر مسري سالم بالعرطي الحميري. وذهب الشوط السادس لـ «الشميمي» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي، والشوط السابع لـ (الشامية) لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي، والشوط الثامن لـ (هجاج) لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز «الشاهينية» لسعيد عبدالله العامري بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ «وبره» لمطر سعيد النيادي، والشوط الثالث «ملبي» لعلي مسفر الخييلي، والشوط الرابع «هملولة» لنصيب مبارك المنصوري. والشوط الخامس «دوشه» لمحمد بطي مناخر الخييلي، والشوط السادس «مهدي» لراشد نايع الشاوي الغفلي، والشوط السابع «ظبيان» لزاهر جمعة سالم الوهيبي، والشوط الثامن «الندارة» لعبدالله راشد سعيد الغافرية الفلاسي. وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثاني للمهرجان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفترتين الصباحية والمسائية.