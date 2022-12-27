ولي عهد الفجيرة يستقبل رؤساء اتحادات الريشة الطائرة



الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، يرافقها جاسم قانصوه رئيس اتحاد لبنان وخلود بيطار رئيس اتحاد سوريا وعلي واجد رئيس الاتحاد الباكستاني، وعمر رشيد نائب الاتحاد الهندي للريشة الطائرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وخططه الراهنة والمستقبلية والبرامج التدريبية التي يعمل على تنظيمها وتنفيذها الاتحاد في إمارة الفجيرة.

كما استعرض فريق اتحاد الإمارات للريشة الطائرة النتائج الإيجابية التي حققها المعسكر التدريبي الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة في مجمع زايد الرياضي، بهدف تأهيل المشاركين للمنافسات الدولية وتعزيز فرصهم في تحقيق الإنجازات في لعبة الريشة الطائرة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمبادرات الاتحاد وبرامجه، متمنياً له التوفيق في المراحل المقبلة.

وتقدمت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، ورؤساء اتحادات اللعبة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه لقطاع الرياضة والمشاريع التي ترتقي بمكانة الدولة في هذا المجال عالمياً.

حضر اللقاء، سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.