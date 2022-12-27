جالتييه يكشف موعد عودة ميسي إلى سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

أعلن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود إلى تدريبات فريقه في 2 أو 3 يناير المقبل.

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن سجّل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم.

ولن يكون ميسي موجوداً على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي عندما يستقبل أنجيه.

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جيرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءاً من 14 فبراير المقبل.