كلوب يدافع عن نونيز!

لندن (رويترز)

لم يحرز داروين نونيز أي أهداف في فوز فريقه ليفربول 3-1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب الألماني يورجن كلوب أشاد باللاعب القادم من أوروجواي مؤكداً ثقته في قدرته على هز شباك الخصوم مستقبلاً.

وأهدر نونيز عدة فرص في المباراة، لكنه عمل بلا كلل طوال المباراة في صنع الفرص، وخاصة دوره في تهيئة فرصة الهدف الثالث لفريقه، ما أدى لحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وأوضح كلوب أن خبرته الطويلة مع اللعبة لا تجعله يشعر بكثير من القلق حول سجل نونيز التهديفي.

وقال كلوب عن اللاعب: «مستوى الأداء الذي قدمه والمساحات التي يفتحها، حالياً لا يمكن إيقافه، لا يمكن لأي مدافع أن يقف في وجه سرعته».

وأحرز نونيز خمسة أهداف منذ انضمامه لليفربول بديلاً لساديو ماني في نهاية الموسم الماضي.

وفشل نونيز أيضاً في هز الشباك في ثلاث مباريات في كأس العالم في قطر.

وأكد كلوب ثقته في قدرات اللاعب، قائلاً: «سيحرز الأهداف، لا أشك في ذلك.. كل شيء سيكون على ما يرام».