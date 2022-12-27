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الرياضي

3 برامج تدريبية خاصة تجهز العدائين لماراثون دبي

3 برامج تدريبية خاصة تجهز العدائين لماراثون دبي
27 ديسمبر 2022 14:15


دبي (الاتحاد)


يعود ماراثون دبي 12 فبراير المقبل، حيث تم اختيار ادايس كشريك رئيسي وراع رئيسي للحدث في نسخته الـ 22، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 30 ألف مشارك من المقيمين والضيوف من مختلف أنحاء العالم، الذين سيأتون إلى الإمارة للمشاركة في الجري عبر ثلاثة سباقات - الماراثون الكامل، وسباق الطريق الشهير 10 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات. 

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وتم اختيار المسار كأحد أسرع سباقات الماراثون في العالم، حيث سيمر العداؤون عبر طرق شهيرة مثل أم سقيم وشاطئ جميرا وحي الصفوح، وستبدو معالم بارزة مثل برج العرب ومدينة جميرا وويستن دبي الميناء السياحي في خلفية المشهد.
أطلقت ادايس كجزء من ماراثون هذا العام، ثلاثة برامج لمنح العدائين فرصة التقدم وتحقيق أفضل ما لديهم على المستوى الشخصي. تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز ثقافة الجري مع التركيز على التحضير للسباق، وحلقات النقاش والحوار، والتغذية والتعافي، والتجارب الحصرية.
يتضمن برنامج التدريب الذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً، ثلاث جلسات في الأسبوع للمساعدة في تعزيز أداء العدائين في الرياضة والجري. يركز البرنامج على النهج الشامل الذي يشمل الحركة والقوة والذهنية والتغذية والتعافي والجري. سيتم رفد البرنامج بحوارات جماعية ومناقشات تركز على الإعداد للسباق ومعدات الجري، والعديد من المواضيع الأخرى التي يغطيها فريق التدريب لدعم جميع المتسابقين ليكونوا على أتم الاستعداد للحدث. 

ماراثون دبي العالمي
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