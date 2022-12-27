الدراج ريس يرسم أجمل لوحات مهرجان ليوا الدولي



منطقة الظفرة (الاتحاد)

واصلت بطولات مهرجان ليوا الدولي 2023 التميز والاكتساح للأرقام، مع إسدال الستار على سباق الدراجات دراج ريس الذي حظي بمشاركة كبيرة في فئات البطولة الخمسة التي أقيمت على مسار بلغ طوله 91 متراً، وسجل في الفئة المعدلة أفضل توقيت المتسابق القطري محمد سلطان أمين بزمن 3,894 ثانية، في حين حل ثانياً سلطان خليفة السبوسي بزمن 3,972 ثانية، وجاء ثالثاً أحمد طارق النعيمي بزمن 4,9 ثانية.

وفي فئة الوكالة يو تي في، حقق عبدالله الدرمكي أفضل توقيت بزمن 5,017 ثانية، وجاء ثانياً سلطان محمد الظاهري بزمن 5,057 ثانية، وثالثاً أحمد محمد آل علي بزمن 5,117 ثانية، وعبر فئة البقي حل في المركز الأول مهنا محمد النعيمي من قطر بزمن 3,779 ثانية، وجاء ثانياً راشد سعيد الكواري من قطر بزمن 3,839 ثانية، وثالثاً ماجد سعيد المنصوري بزمن 3,884 ثانية.

وفي الفئة المفتوحة، حقق المركز الأول إبراهيم سعيد الدرمكي بزمن 3,408 ثانية وحل في المركز الثاني سلطان محمد الظاهري بزمن 3,440 ثانية، وثالثاً سلطان مسعود علي بزمن 3,486 ثانية، أما عبر عجلتي وكالة فتمكن من إحراز أفضل رقم راشد القمزي بزمن 5,015 ثانية، وجاء ثانياً محمد علي الهاملي بزمن 5,066 ثانية، وحل في المركز الثالث حمدان خلفان القمزي بزمن 5,176 ثانية.

وأتاحت اللجنة المنظمة لكل دراجة الدخول لمحاولتين من أجل كسر الرقم واختيار أفضل المحاولتين، كما كانت جميع المحاولات دقيقة من ناحية التسجيل والتوثيق منذ لحظة دخول الدراجة وحتى النهاية، واتسمت بعض الفئات بندية كبيرة جداً بين المشاركين، لا سيما وأن الفوارق كانت أجزاء من الثانية مثل فئة البقي التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة في كل محاولة.

كرم الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني نائب رئيس مجلس الإدارة، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.

من جهته، عبر المتسابق ماجد المنصوري الذي حقق المركز الثالث في فئة البقي، ويعد من قدامى المتسابقين في مهرجان ليوا، عن السعادة الكبيرة للتجمع الجميل الذي شهدته حلبة الدراج والحضور الكبير لمختلف المحترفين من دول الخليج، وقال: أنا مواظب على حضور المهرجان منذ مواسم، وقد أكون أحد أقدم المشاركين هنا في فئة البقي، وفي كل موسم نشاهد تطور المهرجان للأفضل والتحسن في مختلف الخدمات أيضاً وليس على مستوى البطولات فقط، في هذا الموسم شاهدنا الإقبال على المشاركة والحضور، وأيضاً شاهدنا الازدحام في مرعب كل يوم للاستمتاع بالأجواء أكثر.

وشدد المنصوري على أن ما قامت به اللجنة من تطوير في جانب الرياضات الخاصة بالسيارات والدراجات من شأنه أن يزيد من انتشار البطولات والمهرجان وجذب مشاركين أكثر في المواسم المقبلة.

وعن المنافسة في فئة البقي أكد ماجد المنصوري أن فوارق الثواني لعبت دوراً مهماً في تحديد الفائز، حيث كان ينشد الحفاظ على لقبه وتحقيق المركز الأول، مشيداً بالمستويات الجميلة للشباب المنضمين للبطولة والتي أخذت تأخذ حيزاً أكبر وإقبالاً.

وتنطلق غدا، وهو اليوم الثالث عشر للمهرجان، تحديات سباق ليوا أوتوكروس للسيارات، الذي يعد من السباقات الحديثة ضمن منافسات المهرجان، وتقام للمرة الأولى في هذا الموسم ضمن المنافسات والبطولات الرياضية المختلفة في مرعب.

وتستمر الأيام وجميع رواد التل في ترقب وانتظار للمنافسة الأكبر والتي من المقرر أن تنطلق في آخر يومين من المهرجان، وهي صعود التل للسيارات والتي ستكون ختام المهرجان السبت المقبل.

وتنطلق الأوتوكروس يوم غد، وهي من أنواع رياضات السيارات التي تقام على مسار رملي يقل طوله عن كيلو مترين، وتهدف هذه المسابقة إلى تأهيل وتثقيف المتسابقين تحت سن 18 سنة لخوض سباقات احترافية على المستويين الإقليمي والدولي.