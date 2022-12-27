فريق الطيار بطل موسم «أبوظبي لصيد الكعند»



أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي أفصحت عن أبطال هذه الجولة وأبطال الموسم أيضاً، وسط احتفالية ومراسم تتويج نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وحقق لقب الجولة الختامية فريق العابر بقيادة المتسابق أيوب محمود الخاجه والذي حصد وزن 29,54 كيلو، وحل في المركز الثاني فريق الظفرة مع المتسابق فارس علي خلف المزروعي بوزن وقدره 25,10 كيلو، وجاء في المركز الثالث العابر أيضاً والمتسابق محمد علي البلوشي بوزن 23,93 كيلو.

وشهدت الجولة إحراز المتسابقين العشرة الأوائل لأوزان متقاربة، حيث كان وزن المتسابق العاشر 20,02 كيلو، ما يدل على منافسة قوية وجميلة شهدتها تفاصيل البطولة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في هذه الجولة.

ومع إعلان النتائج للجولة الثالثة، حصد لقب الموسم وبطل المسابقة فريق الطيار والمتسابق محمد عبد الله الحمادي والذي أحرز 192 نقطة، متفوقاً على بقية المتنافسين، بالوصول للرصيد الأعلى من النقاط في المجموع.

وكرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مشرف عام المسابقة، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وخليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية في النادي.

ووجه سالم الرميثي مدير عام النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، كما وجه التهنئة لبطل الموسم للإنجاز الذي تحقق في جولة الختام، كما هنأ الفائزين أيضاً في الجولة الختامية، وقال: نهاية سعيدة وجميلة لموسم جميل عشناه مع صيد الكعند التي تعتبر رياضة حماسية وتشهد حباً كبيراً لدى مجتمع الشباب في الإمارات، خاصة أنها تحمل ذكريات موروث شعبي وتشعل المنافسة على هذا الموروث جيلاً بعد آخر من خلال هذه البطولات.

من جهته، أكد خليفة السويدي مشرف عام السباق، أن التزام المتسابقين جميعاً بالتعليمات والقوانين جعل جولات البطولة في قمة الدقة والشفافية، خاصة مع القوانين التي تم تطبيقها بالالتزام بالعناصر المطلوب توثيقها في عملية الصيد وقال: نشكر كل المشاركين للالتزام العالي والاحترافية في تسليم الأوزان وعملية التوثيق أيضاً، وكانت عملية التحكيم سلسة وسهلة بتوفير المتسابقين لكل العناصر.