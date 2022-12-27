شباب الأهلي يتألق في «آسيوية السلة» بالصدارة مع الهلال



علي معالي (دبي)

حافظ فريق شباب الأهلي لكرة السلة على صدارته بالمجموعة الأولى لمنافسات بطولة دوري سوبر أندية غرب آسيا «منطقة الخليج»، بعد الفوز المثير والمستحق على فريق كاظمة الكويتي في الجولة الثانية التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، بالفوز 91- 86، في مباراة شهدت الكثير من التحولات حتى استطاع الفرسان تحقيق ما يريده في النهاية بالوصول إلى النقطة الرابعة، عقب التفوق في مباراتين، الأولى على البشائر العماني والثانية على كاظمة الكويتي، ليتساوى شباب الأهلي في رصيد النقاط مع الهلال السعودي.

ويتقدم فريق الهلال بفارق الأهداف عن الفرسان، وبالتالي ستكون مباراة الفريقين الاثنين المقبل في ختام مباريات الذهاب للدور الأول حاسمة في صدارة المجموعة، ولكنها لن تكون حاسمة في التأهل للمرحلة التالية من تصفيات القارة، حيث إن المباريات بنظام الذهاب والإياب وتستمر حتى 20 مارس المقبل، ويلتقي الفرسان مع الهلال في لقاء الإياب.

وكان فريق شباب الأهلي، تحت قيادة المدرب زوران، قد كشر عن أنيابه مؤكداً بأن الفرسان لديهم القدرة بالفعل على تشريف السلة الإماراتية من خلال أداء متزن وقوي على مدار أرباع المباراة الأربعة.

وبرز من الفرسان قيس عمر الذي سجل 22 نقطة، وقام بـ 10 متابعات ناجحة، وكان الثلاثي قيس عمر والمحترف براندون وزميله مينراث لهم الدور الأبرز قبل نهاية المباراة بقليل في حسم تفوق شباب الأهلي من خلال المهارات الفردية والتصويبات الناجحة، في وقت تقدم فيه كاظمة بفارق نقطة في توقيت حرج من اللقاء وسجل مينراث 25 نقطة، كما قدم حامد عبداللطيف (22 عاماً) أصغر لاعب في صفوف الفريقين أداءً مميزاً في الجانبين الدفاعي والهجومي.

تابع المباراة من المدرجات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، رئيس اللجنة التنسيقية الخليجية، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ البطولات الآسيوية، وينص نظامها على أن تُقسم الفرق وفق مناطق مختلفة، حيث تضم منطقة مجموعتين، وغرب آسيا مجموعتين، وشرق آسيا مجموعة، وأستراليا مجموعة، ويتأهل البطل في كل مجموعة في منطقة الخليج، على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل للدور الثاني، وتتأهل 6 فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.