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ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جاكبو من آيندهوفن

ليفربول يتوصل لاتفاق لضم جاكبو من آيندهوفن
27 ديسمبر 2022 11:00

 
لندن (رويترز) 

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قال آيندهوفن الهولندي إن لاعبه كودي جاكبو سينتقل إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكتب آيندهوفن في حسابه في تويتر أنه توصل لاتفاق مع ليفربول بشأن جاكبو.
وأضاف البيان: «اللاعب البالغ عمره 23 عاماً سيسافر إلى إنجلترا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال»، وأحرز جاكبو ثلاثة أهداف مع هولندا في كأس العالم في قطر، حيث ودع المنتخب البطولة من دور الثمانية أمام الأرجنتين التي توجت باللقب.
ولم يعلن الناديان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو (43 إلى 53 مليون دولار).
وقال مارسيل براندز مدير آيندهوفن: إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي. 

ليفربول
ايندهوفن
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