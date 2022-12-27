«الفرسان» يحسم لقب «بطل الشتاء» في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



حسم شباب الأهلي لقب «بطل الشتاء» في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، قبل جولة على ختام الدور الأول، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفوزه على مضيفه بني ياس 1-0 ضمن الجولة 12، ووسع «الفرسان» فارق النقاط بينه وأقرب ملاحقيه دبا «الوصيف» إلى 6 نقاط بعد تعثر الأخير بالتعادل بالسلبي أمام مضيفه الشارقة ضمن الجولة ذاتها.

ويدين شباب الأهلي الذي يواصل بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في الموسمين الماضيين 2020- 2021,2012- 2022، في فوزه على مضيفه «السماوي» للاعبه البرازيلي المقيم كايو إدواردو والذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 61.

واستحق «الفرسان» صدارة الدور الأول لدوري 21 قبل جولة الختام والتي يواجه فيها ضيفه عجمان 24 يناير المقبل، بعدما حصد 29 نقطة بالفوز في 9 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة أمام النصر 0-1 في الجولة العاشرة، وتربع «الأحمر» على صدارة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط كأقوى خط دفاع.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على مواجهة الشارقة أمام ضيفه دبا، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، مقابل 23 للنواخذة الذي احتفظ بوصافة الترتيب، فيما قلص الجزيرة «الرابع» الفارق مع الشارقة الثالث إلى نقطة واحدة بعدما حول تأخره أمام مضيفه الظفرة بهدف إلى فوز 2-1، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.

وواصل العين صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، نتائجه الإيجابية بالفوز خارج القواعد أمام مضيفه الوصل 3-2، وسجل أهداف «الزعيم» سامبسون في الدقيقة 44، عيسى خلفان 47، والسوداني محمد عوض 63.

وفي بقية المباريات، تغلب الوحدة على مضيفه عجمان 3-1، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، مقابل 17 للبرتقالي السابع، فيما ألحق البطائح الخسارة الخامسة بضيفه النصر بهدف محمد البلوشي في الدقيقة 78، ورفع «الراقي» رصيده إلى 11 نقطة في المركز 11، مقابل بقاء «العميد» برصيد 17 نقطة في المركز الثامن، فيما عاد خورفكان بنقاط الفوز الثلاث امام مضيفه كلباء 1-0، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر مقابل 9 للنمور المتراجع للمركز قبل الأخير.

وتتوقف منافسة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» حتى 23 يناير المقبل، بالتزامن مع توقف «دوري أدنوك للمحترفين»، بداعي مشاركة المنتخب الأول في «خليجي 25»، ويختتم الدور الأول بمباريات الجولة 13 المقررة يومي 23 و24 يناير.



نتائج الجولة 12

الظفرة - الجزيرة، 1- 2

البطائح - النصر، 1- 0

الوصل - العين، 2- 3

بني ياس - شباب الأهلي، 0-1

عجمان - الوحدة، 1- 3

الشارقة - دبا، 0-0

اتحاد كلباء - خورفكان، 0- 1



فرق الصدارة

1- شباب الأهلي، 29 نقطة

2- دبا، 23 نقطة

3- الشارقة، 22 نقطة

4- الجزيرة، 21 نقطة