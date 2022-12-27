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كونتي: هاري كين تجاوز اللحظات السلبية بالحضور الذهني

كونتي: هاري كين تجاوز اللحظات السلبية بالحضور الذهني
27 ديسمبر 2022 11:30

 

لندن (رويترز) 

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قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، إنه لم تساوره أي شكوك بشأن تجاوز هاري كين خيبة أمله في كأس العالم، مع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعادل كين الرقم القياسي لوين روني هداف إنجلترا عبر العصور، عندما هز الشباك من ركلة جزاء أمام فرنسا، لكنه أهدر ركلة أخرى قرب النهاية لتخسر إنجلترا 2-1.
وعاد كين إلى هوايته عندما وضع الكرة في المرمى بضربة رأس رائعة في الدقيقة 65، قبل أن يدرك توتنهام التعادل 2-2 مع برنتفورد.
وقال كونتي للصحفيين: «شخصياً، ليس لدي أي شكوك بشأن هاري وكفاءته وعقليته وطريقة تعامله مع كل مباراة وتدريب، بالتأكيد، بالنسبة لهاري، إنه يواجه موقفاً غريباً لأنه قدم أداء جيداً حقاً في كأس العالم. بلغت إنجلترا دور الثمانية ثم أهدر ركلة جزاء حاسمة. لكنك تعلم جيداً أنها كرة القدم».
وأضاف: «يمكن أن تمر بلحظات إيجابية أو سلبية. إذا كنت قوياً ذهنياً، إذا كنت لاعباً كبيراً، فهناك لحظة عليك فيها أن تتجاوز موقفاً سلبياً وتمضي قدماً. أعتقد أن هاري فعل هذا».
وكان مشجعو برنتفورد سخروا من كين بهتافات «لقد خذلت بلدك»، لكن كونتي قال إنه يجب على الجماهير أن تدعم اللاعبين بدلاً من ذلك.
ورفع كين رصيده إلى 13 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم، وضمن هدف بيير- إميل هويبرج خروج توتنهام بالتعادل بعدما كان متأخراً 2 - صفر بحلول الدقيقة 54.
وكانت هذه هي المباراة السادسة على التوالي التي تهتز فيها شباك توتنهام صاحب المركز الرابع أولاً، لكن رد فعل الفريق في الشوط الثاني أثار إعجاب كونتي.
وقال المدرب الإيطالي: «من ناحية، يجب أن أكون سعيداً برد الفعل والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني. ليس فقط الطريقة التي سجلنا بها الهدفين، لكن الحيوية والرغبة. عندما تلعب بهذه الطريقة بالتأكيد ستتسبب في الكثير من المشاكل لمنافسك». 

أنطونيو كونتي
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توتنهام
هاري كين
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