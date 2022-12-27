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أرسنال ينتفض ويوسع فارق الصدارة في ليلة عودة فينجر

أرسنال ينتفض ويوسع فارق الصدارة في ليلة عودة فينجر
27 ديسمبر 2022 10:01


لندن (رويترز) 

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تحت أنظار مدربه السابق أرسين فينجر، قلب أرسنال تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه وست هام يونايتد ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.
وعاد فينجر إلى ملعب الإمارات للمرة الأولى منذ رحيله في 2018 بعد 22 عاماً من توليه تدريب أرسنال، وشاهد ثلاثية بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي وإيدي نكتياه في الشوط الثاني لينتفض صاحب الأرض بعد تأخره بركلة جزاء من سعيد بن رحمة.
وحافظ أرسنال على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم ورفع رصيده إلى 40 نقطة من 15 مباراة، متقدماً بسبع نقاط على نيوكاسل يونايتد الذي لعب 16 مباراة.
ويتفوق أرسنال بثماني نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب والذي خاض 14 مباراة.
وهز ابن رحمة الشباك عندما أرسل أرون رامسديل في الاتجاه الخاطئ ليمنح وست هام التقدم في الدقيقة 27 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب تدخل من وليام ساليبا على جارود بوين.
واحتسب الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح أرسنال قبل الاستراحة مباشرة بداعي لمسة يد على أرون كريسويل، لكنه تراجع في قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد عندما وجد أن الكرة لمست رأس لاعب وست هام.
وأدرك ساكا التعادل من مدى قريب في الدقيقة 53، وبعد ذلك بست دقائق منح مارتنيلي التقدم لأرسنال بتسديدة في الزاوية القريبة.
واختتم المهاجم نكتياه، الذي شارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم في ظل غياب جابرييل جيسوس للإصابة، الأهداف في الدقيقة 69.

 

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