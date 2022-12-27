نابولي والإنتر يزاحمان برشلونة ومارسيليا على ضم «أوناحي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة بقطر، وحصوله على المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، زادت القيمة السوقية للاعبيه بمقدار 50 مليون يورو لتصبح 291 مليون يورو، نتيجة ارتفاع قيمة 11لاعباً يضمهم المنتخب، بعد تألقهم اللافت في المونديال، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفيرماركت» المتخصص في تحديد أسعار النجوم.

وانهالت العروض على نجوم الفريق ومنهم نجم خط الوسط عزالدين أوناحي لاعب إنجيه الفرنسي، إذ كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية النقاب عن أن هناك منافسة حامية الوطيس بين فريقي نابولي وإنترميلان على الفوز بصفقة أوناحي بعد تألقه في المونديال وإشادة جميع الخبراء ومحللي المباريات بأداء هذا اللاعب الذي أثار أيضاً إعجاب لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، بعد تألقه في مباراة المغرب أمام إسبانيا في دور الـ 16 للبطولة والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح 3 / صفر، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل صفر/ صفر. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن مسؤولي نابولي والإنتر دخلوا في اتصالات مباشرة مع نادي إنجيه الفرنسي للفوز بصفقة أوناحي، في ظل وجود أندية أوروبية أخرى تسعى في نفس الاتجاه للحصول على خدمات هذا اللاعب، من بينها برشلونة الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وذكرت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» أن إدارة إنجيه حددت مبلغاً يتراوح بين 20 و25 مليون يورو للاستغناء عن هذا اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم، ولم يتلق النادي الفرنسي أية عروض رسمية حتى الآن.

يذكر في هذا الصدد أن عزالدين أوناحي المولود في 19 أبريل 2000 «22 عاماً» بدأ مسيرته الشبابية في نادي الرجاء البيضاوي ومن قبلها تخرج في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم، أما مسيرته الاحترافية، فقد بدأها في ستراسبورج الفرنسي «15/2018» ومنه إلى يو إس أفرانش «20/2021» واستقر به المقام بعد ذلك في إنجيه. ولعب لمنتخب المغرب اعتباراً من هذا العام فقط، وشارك في 17 مباراة، بما فيها مبارياته في المونديال القطري وسجل هدفين. وحصل أوناحي مع زملائه على وسام العرش بدرجة ضابط من الملك محمد السادس ملك المغرب، تكريماً لإنجازهم العالمي.