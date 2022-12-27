الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نابولي والإنتر يزاحمان برشلونة ومارسيليا على ضم «أوناحي»

نابولي والإنتر يزاحمان برشلونة ومارسيليا على ضم «أوناحي»
27 ديسمبر 2022 13:00

 

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد الإنجاز الرائع الذي حققه المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة بقطر، وحصوله على المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، زادت القيمة السوقية للاعبيه بمقدار 50 مليون يورو لتصبح 291 مليون يورو، نتيجة ارتفاع قيمة 11لاعباً يضمهم المنتخب، بعد تألقهم اللافت في المونديال، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفيرماركت» المتخصص في تحديد أسعار النجوم.
وانهالت العروض على نجوم الفريق ومنهم نجم خط الوسط عزالدين أوناحي لاعب إنجيه الفرنسي، إذ كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية النقاب عن أن هناك منافسة حامية الوطيس بين فريقي نابولي وإنترميلان على الفوز بصفقة أوناحي بعد تألقه في المونديال وإشادة جميع الخبراء ومحللي المباريات بأداء هذا اللاعب الذي أثار أيضاً إعجاب لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، بعد تألقه في مباراة المغرب أمام إسبانيا في دور الـ 16 للبطولة والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح 3 / صفر، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل صفر/ صفر. وأضافت الصحيفة الإيطالية أن مسؤولي نابولي والإنتر دخلوا في اتصالات مباشرة مع نادي إنجيه الفرنسي للفوز بصفقة أوناحي، في ظل وجود أندية أوروبية أخرى تسعى في نفس الاتجاه للحصول على خدمات هذا اللاعب، من بينها برشلونة الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.
وذكرت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» أن إدارة إنجيه حددت مبلغاً يتراوح بين 20 و25 مليون يورو للاستغناء عن هذا اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم، ولم يتلق النادي الفرنسي أية عروض رسمية حتى الآن.
يذكر في هذا الصدد أن عزالدين أوناحي المولود في 19 أبريل 2000 «22 عاماً» بدأ مسيرته الشبابية في نادي الرجاء البيضاوي ومن قبلها تخرج في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم، أما مسيرته الاحترافية، فقد بدأها في ستراسبورج الفرنسي «15/2018» ومنه إلى يو إس أفرانش «20/2021» واستقر به المقام بعد ذلك في إنجيه. ولعب لمنتخب المغرب اعتباراً من هذا العام فقط، وشارك في 17 مباراة، بما فيها مبارياته في المونديال القطري وسجل هدفين. وحصل أوناحي مع زملائه على وسام العرش بدرجة ضابط من الملك محمد السادس ملك المغرب، تكريماً لإنجازهم العالمي.

أخبار ذات صلة
«بطل اليابان» يستمر في القيادة الفنية
10 أحداث بارزة قبل عودة «الليجا»
منتخب المغرب
كأس العالم 2022
برشلونة
نابولي
انتر ميلان
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©